Воробей перепутали с Пугачевой

Большим концертом в Кремле юморист Владимир Винокур отметил 70-летие. Два отделения, 38 номеров, два десятка звездных гостей – артист заслужил такой праздник. Чего только стоят пародии Елены Воробей, которую даже вблизи многие принимали за Аллу Пугачеву – так похожа!Из ложи специальных гостей за происходящим на сцене наблюдали 96-летняя мама Винокура Анна Юльевна и создатель "Аншлага" Регина Дубовицкая, которая редко сегодня выходит в свет.