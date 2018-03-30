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Март 30, 2018
просмотры: 123

Воробей перепутали с Пугачевой

567

Большим концертом в Кремле юморист Владимир Винокур отметил 70-летие. Два отделения, 38 номеров, два десятка звездных гостей – артист заслужил такой праздник. Чего только стоят пародии Елены Воробей, которую даже вблизи многие принимали за Аллу Пугачеву – так похожа!Из ложи специальных гостей за происходящим на сцене наблюдали 96-летняя мама Винокура Анна Юльевна и создатель "Аншлага" Регина Дубовицкая, которая редко сегодня выходит в свет.

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