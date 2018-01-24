Народ высказался о наркозависимом Гальцеве

После того как стало известно о наркозависимости сына Юрия Гальцева, в Сети появились комментарии неравнодушных людей. Однако отзывы пользователей интернета оказались неоднозначными.

На днях стало известно о визите популярного комедийного актера Юрия Гальцева в Курган, чтобы навестить сына Михаила, который проходил реабилитацию в центре социальной адаптации и ресоциализации наркозависимых "Решение" в Юргамышском районе. Артист пообщался с реабилитантами, отметив, что не скрывает имеющуюся проблему. После небольшого наставления артист попросил гитару и спел песню.

Сын Гальцева, который постоянно живет в Кургане, уже прошел полугодовую реабилитацию, а сейчас работает в центре волонтером – помогает другим ребятам. Также он входит в движение "Стоп-наркотик" – участники ездят по городу и закрашивают рекламу на стенах.

Пользователи Сети отреагировали на информацию неоднозначно. Одни выразили слова поддержки Гальцеву, другие накинулись с критикой. "Юрий молодец не отвернулся и не прячет своего лица настоящий отец! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Знаю я этого Мишаню, забрал бы его отец к себе не кинул в Кургане одного и не был бы он нариком!!! А так все это пустое", "Этот сын от первого брака. Если бы Гальцев его как-то финансировал, то сын бы не прозябал в Кургане", "мишаня давно наркоманит – весь город знает. и дружбу с нариками водил со школьной скамьи", "Поступок Гальцева старшего достоин уважения! Спрятаться от этого нельзя а вот сказать громко человеку известному на всю страну это подвиг! Уважение тем кто помогает победить завимость ! Только все вместе сможем остановить это горе!" – высказались пользователи Сети.