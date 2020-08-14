"Выглядит шикарно!": стилист ахнула от изменившегося до неузнаваемости Гальцева

"Юрий Гальцев выглядит шикарно! Наконец на нашей эстраде не стыдно быть модным, подтянутым, не побоюсь этого слова, стильным, с чувством юмора, но не смешным", – заявила Вартазарян. Она отметила, что у нее сложилось ощущение, что карантин артист провел в Милане, где ему полностью перекроили имидж.

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Стилист выразила надежду на то, что 59-летний Юрий Гальцев, наконец, покажет российским мужчинам, что возраст – это не повод ходить неухоженным, обрюзгшим, в брюках, спускающихся складками до самого пола, с лысиной, обрамленной жиденькими волосами и увесистым пузиком. По словам эксперта, наши соотечественники давно ушли вперед и уже разбираются в моде.

"Еще бы молодые брали пример с Гальцева, и в свои 30 не выглядели на 60, было бы совсем хорошо!" – заявила Вартазарян.

Напомним, ранее поклонники обратили внимание на то, как сильно похудел и помолодел Юрий Гальцев. Говорят, артист старается соответствовать возлюбленной, разница в возрасте с которой составляет три десятка лет. Примечательно, что юморист состоит в браке с актрисой Ириной Ракшиной.

Как писали "Дни.ру", еще четыре года назад появилась информация о том, что Юрий Гальцев строит романтические отношения со своей студенткой Марией Насыровой. В 2010 году она поступила на актерский курс к артисту в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а после учебы пришла работать в его театр.

