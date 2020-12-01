Шепелев покинул Москву без объяснения причин

Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников фото из самолета. Он признался, что улетел из столицы "к бабушке в деревню".

Телеведущий неожиданно объявил в своем инстаграм-аккаунте, что отправился в отпуск. Судя по кадрам, он отбыл отдыхать в одиночестве – без сына Платона и возлюбленной Екатерины Тулуповой.

Шоумен не стал раскрывать точного места назначения, предложив фолловерам угадать, куда же именно он направляется. "Умотал на моторном. Как же я скучал! И куда?" – подписал Дмитрий Шепелев снимок из салона лайнера.

Пользователи соцсети решили, что он полетел в жаркие страны, как и многие его коллеги – на Мальдивы или в Дубай. Однако внимательные подписчики отметили, что в качестве средства передвижения ведущий выбрал легкомоторный самолет, на котором он вряд ли сможет преодолеть большое расстояние.

Возможно, Дмитрий Шепелев улетел на родину – в Белоруссию, где живут его родители. Шоумен родился в Минске и первые шаги в профессии делал на местном канале "5х5". Там же он окончил вуз. Затем будущая звезда жила на Украине, и только в 2008 году гендиректор Первого канала Константин Эрнст позвал ведущего на российское телевидение.