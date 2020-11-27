"Я был раздавлен": Шепелев получил удар под дых

Дмитрий Шепелев в некоторой степени рад, что его семилетний сын Платон не победил на соревнованиях. Телеведущий рассказал душераздирающую историю, которая с ним приключилась в детстве.

Когда Дмитрию Шепелеву было 12 лет, он увлекался теннисом. Однажды будущий шоумен принял участие в чемпионате. Он играл в паре со своим отцом против других ребят и их родителей. Участники соревнования боролись за ракетку, о которой мечтал Дмитрий.

По словам Шепелева, в тот день ему очень везло, несмотря на то, что раньше был одним их худших игроков. Оказавшись в финале, Дмитрий и его отец смогли победить соперников и взобраться на самую высокую ступень пьедестала. "Сказать, что я был счастлив, значит, не сказать ничего", – отметил он.

Когда тренер протянул чехол с призом, Шепелев был шокирован. Он увидел грубо вырезанную из бумаги ракетку, на которой фломастером нарисована сетка и логотип известного бренда. Тогда Дмитрий понял, почему сверстники играли вполсилы, а после соревнований с ухмылкой его поздравляли.

"Я был раздавлен", – вспомнил телеведущий.

Вскоре обиженный Шепелев, за которого никто не заступился, бросил спорт. Он считает, что шутка, устроенная детьми и тренером, была жестокая и глупая. С тех пор экс-возлюбленный Жанны Фриске считает: нужно остерегаться легких побед и не расстраиваться, если случаются проигрыши.