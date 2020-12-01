Лишившийся премии "Человек года" участник "Дома-2" спустил собак на судей

Некоторые участники считают, что голосование проводится нечестно. На организаторов конкурса обиделся не только Илья Яббаров, но и его супруга Настя Голд.
Первым выбыл молодой человек, поэтому стал поддерживать жену. Он агитировал подписчиков своего многотысячного инстаграм-аккаунта голосовать за возлюбленную, однако результат оказался противоположный. Девушку обошла новенькая участница шоу "Дом-2" Ульяна Павлова, получившая 70 процентов зрительских симпатий.
Настя Голд была в шоке, когда узнала о результатах голосования. Звезда так и не смогла понять, как так получилось, что толком никому не известная конкурентка оказалась впереди. Правда вскрылась позже: оказалось, что многие голосовали не за Павлову, а против Голд.
Илья Яббаров разозлился, когда понял, что ни он, ни жена не смогут побороться за титул "Человек года-2020". Участник спустил собак на судей, отметив, что голосование нечестное. Также мужчина добавил, что это не его выгнали с конкурса, а он сам ушел. Яббаров заявил, что не будет участвовать в подобных мероприятиях до тех пор, пока не восторжествует справедливость.
Напомним, Илья Яббаров и Настя Голд поженились в сентябре этого года. Свадьба не обошлась без инцидентов. Участники шоу "Дом-2" поссорились во время банкета, так как мужчина перебрал со спиртным. Уже на следующее утро девушка собрала вещи и заявила, что собирается подать на развод. Спустя время пара все же помирилась.
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