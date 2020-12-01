Лишившийся премии "Человек года" участник "Дома-2" спустил собак на судей

В конце 2020-го телезрителям предстоит определить, кто из участников шоу "Дом-2" достоин звания "Человек года". Одним из претендентов на победу был Илья Яббаров, однако в итоге мужчина не прошел в следующий тур и обвинил судей в предвзятости.

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