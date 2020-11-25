"Убиваем друг друга до конца": Рапунцель пришла к Яббарову с ребенком на руках

Рапунцель Яббаров хотели судиться из-за полуторагодовалого Богдана. Стороны обвиняли друг друга в том, что ребенок нужен им только ради пиара. В итоге вся эта грязь вылилась в драки на шоу "Бородина против Бузовой" и скандал на свадьбе Яббарова и его якобы возлюбленной Насти Голд. История длилась больше месяца.
Ругань между звездами "Дома-2" подогревалась тем, что Яббаров намекал на употребление Рапунцель запрещенных веществ. Он заставлял ее сдать кровь на наличие препаратов перед тем, как идти в суд. Ко всеобщему удивлению после этого страсти утихли. Яббаров и Рапунцель решили помириться.
Илья признал, что иногда они с Аленой ссорятся и даже дерутся. Все это объясняется их чрезмерной эмоциональностью.
"Когда нас несет – нас не остановить. Мы убиваем друг друга до конца", – рассказал Яббаров.
Пара решила встретиться с глазу на глаз, чтобы спокойно обсудить проблемы. Все это они хотят сделать ради Богдана, написал Яббаров в "Инстаграм". Он добавил, что очень любит своего сына. Поэтому Алена приедет на встречу к Илье с ребенком.
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