"Убиваем друг друга до конца": Рапунцель пришла к Яббарову с ребенком на руках

Больше месяца не утихал скандал вокруг пары участников шоу "Дом-2" Алены Рапунцель и Ильи Яббарова. Молодые родители дрались и поливали друг друга грязью на всю страну, и теперь встретились лицом к лицу.

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