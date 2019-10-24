Наплевавший на насмешки Яббаров из "Дома-2" обколол лицо

В "Сторис" своего "Инстаграм" Илья опубликовал видео из клиники. Участник шоу "Дом-2" пожаловался медику, что его раздражают морщины на лбу и в уголках глаз. Яббаров отметил, что предвидит насмешки от представителей сильного пола, однако это не ослабит его уверенности в том, что мужчины, тем более публичные, обязаны ухаживать за собой.
Доктор, осмотрев звезду телестройки, посоветовала инъекции ботулотоксина. Вещество действует на мышцы таким образом, что они перестают полноценно сокращаться.
"Я вижу морщины в области лба, переносица хорошая, есть небольшие морщины в области глаз, которые только начинают заламываться, есть дефицит средней трети, из-за которых появились носослезные борозды, носогубные складки. Есть небольшое, легкое провисание овала лица", – резюмировал косметолог.
Чтобы процедура была безболезненной, область лба Яббарова намазали специальным кремом и накрыли пленкой. Так житель телестройки сидел 20 минут. Затем врач вколола участнику шоу "Дом-2" чудодейственный препарат.
Косметолог делал инъекции в определенные точки, чтобы не сделать Яббарова похожим на женщину. "Ваша мужественность никак не изменится, бровь не поднимется, вы останетесь таким же", – успокоил звезду шоу "Дом-2" специалист.
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