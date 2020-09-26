"С мужиком в ангаре": Яббаров облил помоями Рапунцель после драки

Недавно Алена Рапунцель и Илья Яббаров подрались в эфире телепередачи. Теперь же шоумен решил объяснить свое поведение. Он считает, что его бывшая возлюбленная вела разгульном образе жизни.
Яббаров заявил, что именно он является жертвой обстоятельств. Мужчина отметил, что привык к тому, что его называют недомужиком и плохим отцом. "Но когда я начал говорить Алене, что у нее за пять месяцев семь мужиков было, она кинула в меня бутылкой", – возмутился участник шоу "Дом-2".
По его словам, Алена Рапунцель скрыла, что занималась сексом "с мужиком в ангаре". Когда это засняли, мама девушки якобы побежала к редакторам и пригрозила, что они уйдут с проекта, если эти кадры покажут.
Илья уверен, что Алена не способна заботиться о маленьком сыне Богдане, поскольку ее гораздо больше интересует собственная личная жизнь. Сейчас она одинока и пока не думает о новых отношениях. Звезду шоу "Дом-2" больше интересует собственная карьера: Рапунцель уже начала работать на ТВ и записывать песни.
Илья Яббарова же женился на Анастасии Голд, которую называет своей единственной любовью. Одни поддерживают участника шоу "Дом-2", другие же встали на сторону Рапунцель.
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