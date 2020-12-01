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"Он так бесит!": разведенка Муцениеце призналась в ненависти к Воробьеву

Агата Муцениеце. Кадр из "Нетающий лед"
Агата Муцениеце призналась, что терпеть не может самовлюбленных мужчин. К таковым она отнесла певца и актера Алексея Воробьева.
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Гостьей ютуб-шоу артистки "Честный развод" стала бизнесвумен Оксана Лаврентьева. Она рассказала о том, что каждый человек должен проживать свою жизнь так, чтобы окружающие не влияли на его действия.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

Агата Муцениеце согласилась со своей собеседницей. Актриса поведала, что раньше ее раздражал Алексей Воробьев. Она считала, что коллега слишком напыщенный. "Он так бесит, он так себя любит!" – отзывалась бывшая жена Павла Прилучного о певце. Потом она осознала, что не нужно осуждать людей, меряя по своим правилам и представлениям.

Отметим, что несмотря на то, что на экране Алексей Воробьев часто предстает в образе героя-любовника, о своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Артисту приписывали несколько звездных романов, большинство из которых быстро заканчивались. Одни из самых ярких отношений у исполнителя были с певицей Викторией Дайнеко.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись в июне этого года. Ранее артистка заявляла, что инициатором разрыва стал ее супруг. Расставанию звезд предшествовали заявления актрисы о домашнем насилии. По ее словам, муж поднимал на нее руку и часто выпивал. Позже общественность заговорила о романе знаменитости с Мирославой Карпович.

К слову, многие россияне отмечают, что после развода Агата Муцениеце стала выглядеть лучше. Актриса похудела и посвежела. Правда, расставание с возлюбленным она переживает тяжело. У пары есть двое общих детей – сын Тимофей и дочь Мия.

Автор: 1 декабря 2020, 15:58 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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А уж как бесит эта дурында из прибалтийского хутора и даже не понимает этого!
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