"Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным

Артистка заявила, что они с бывшим супругом и сами понимают, что дураки. Она призналась, что многое анализирует и делает работу над ошибками. Но не бывает такого, что кто-то один виноват.
"Оба дураки, реально", – считает Агата Муцениеце. Несмотря на болезненный развод, знаменитость не унывает и теперь относится к истории философски. Главное, по мнению актрисы, что все живы, и у детей есть родители.
Также звезда призналась, что одиночество ее совсем не пугает. Что касается Павла Прилучного, то он сейчас переживает не лучшие времена. Недавно артиста избили в одном из калининградских ночных клубом, и ему пришлось обращаться к медикам в Москве.
Многие пользователи Сети не удивлены, что актер попал в такую ситуацию. Вспомнив его скандальный раз с Агатой Муцениеце, люди сделали вывод, что у артиста скверный характер, поэтому он вполне мог вступить в конфликт.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись в июне этого года. Ранее артистка заявляла, что инициатором разрыва стал ее супруг. Расставанию звезд предшествовали заявления актрисы о домашнем насилии. По ее словам, муж поднимал на нее руку и часто выпивал. Позже общественность заговорила о романе знаменитости с Мирославой Карпович.
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