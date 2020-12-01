"Спектакль окончен": муж Гагариной сделал заявление после подачи документов на развод

Дмитрий Исхаков вышел на связь после того, как Полина Гагарина подала заявление на развод. Поклонникам сразу стало ясно, какие чувства испытывает мужчина к певице.

Если Полина Гагарина лишь раз высказалась о расставании, то Дмитрий Исхаков довольно часто делится мыслями, переживая непростой период в жизни. 30 декабря, когда стало известно о поданном певицей заявлении на развод, фотограф вновь снял видео для поклонников.

Дмитрий отметил, что, несмотря на решение Полины, семья для него – не просто слово. По его мнению, это лучшее, что может произойти в жизни человека. "Добрая и счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы", – сказал экс-возлюбленный Гагариной.

Поклонники заметили тоску в глазах Исхакова. Многие занимают его сторону, поскольку не понимают Гагарину. "Как можно бросить такого красивого мужчину?", – задалась вопросом подписчица фотографа. "Женщина просто так не уйдет. Значит, была веская причина", – отметила другая.

Любопытно, что во время записи видео в машине Дмитрия была включена песня его супруги "Спектакль окончен". Пользователи Сети не сочли это случайностью. Мол, таким образом фотограф намекнул на завершение жизненного этапа.

По какой причине Дмитрий и Полина расстались, неясно до сих пор. Из-за этого появилось множество слухов. Например, говорят, что Гагарину перестал устраивать муж, который зарабатывает в разы меньше, чем она. По другой версии, певица завела роман на стороне. Исхаков якобы тоже увлекся другими женщинами.