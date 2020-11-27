Хочет жениться: бывший муж нашел замену Гагариной в Голливуде

Слухи о разводе Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым появились весной этого года. Певица предпочитает не комментировать ситуацию, а вот фотограф с трудом переживает разрыв, периодически шокируя поклонников странными заявлениями.

Например, недавно бывший супруг артистки рассказал, о какой жене мечтает. Оказалось, фотограф хочет встретить женщину, которая бы любила его без памяти, а еще была бы доброй и покладистой. Видимо, жизнь с железной леди Полиной Гагариной мужчине не пришлась по душе.

В личном блоге Дмитрий Исхаков в очередной раз поднял "свадебную" тему. В "Сторис" инстаграм-аккаунта фотограф опубликовал снимок голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс и заявил, что она – его любимица. "Женился бы на ней не глядя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил бывший муж Полины Гагариной.

Впрочем, даже если бы он был знаком с актрисой лично, у него бы вряд ли получилось отправиться с ней под венец – по крайней мере, в ближайшее время. Год назад Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора арт-галереи Кука Маруни. Пара сыграла свадьбу в настоящем замке в окружении 150 гостей.

Напомним, ранее бывший муж Полины Гагариной рассказал, что уже долгое время лишен плотских удовольствий. "Год без секса, полет нормальный", – заявил Дмитрий Исхаков в середине ноября. Что ж, кажется, проблемы в семье Полины Гагариной начались уже очень давно.