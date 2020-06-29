Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи

О том, что Полина Гагарина разводится с мужем, стало известно несколько недель назад. Дмитрий Исхаков в микроблоге подтвердил печальные известия, а вот певица не комментировала ситуацию. Возможно, девушка просто слишком поглощена новыми отношениями.

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