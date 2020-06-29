Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи

Несколько дней назад звезду застукали в объятиях с неизвестным мужчиной. Пара отправилась на шопинг в один из московских торговых центров. Голубки мило беседовали и обнимались, не замечая, что их снимают.
Избранника артистки быстро вычислили, им оказался музыкальный продюсер, известный под псевдонимом ChinKong. Видимо, ребята познакомились во время работы над одним из треков Полины Гагариной.
Правда, как оказалось, музыкант несвободен. По сообщениям некоторых СМИ, артист довольно давно состоит в отношениях с женщиной, от которой у него двое детей.
По слухам, продюсер продолжает жить с супругой, заодно встречаясь с популярной певицей. Как шутят в Сети, у ChinKong, видимо, слишком много лишней энергии, раз тот успевает жить на две семьи.
Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были вместе пять лет. У пары есть трехлетняя дочь, которая, вероятнее всего, останется с матерью. Фотограф тяжело переживает развод. В личном блоге он часто публикует ностальгические кадры и полные отчаяния тексты. Также без пяти минут бывший муж звезды кардинально изменил внешность, став пепельным блондином.
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