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Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи

Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи

Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
О том, что Полина Гагарина разводится с мужем, стало известно несколько недель назад. Дмитрий Исхаков в микроблоге подтвердил печальные известия, а вот певица не комментировала ситуацию. Возможно, девушка просто слишком поглощена новыми отношениями.
прочитано 19908 раз

Несколько дней назад звезду застукали в объятиях с неизвестным мужчиной. Пара отправилась на шопинг в один из московских торговых центров. Голубки мило беседовали и обнимались, не замечая, что их снимают.

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Полина Гагарина променяла мужа на молодого продюсера

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Избранника артистки быстро вычислили, им оказался музыкальный продюсер, известный под псевдонимом ChinKong. Видимо, ребята познакомились во время работы над одним из треков Полины Гагариной.

Правда, как оказалось, музыкант несвободен. По сообщениям некоторых СМИ, артист довольно давно состоит в отношениях с женщиной, от которой у него двое детей.

По слухам, продюсер продолжает жить с супругой, заодно встречаясь с популярной певицей. Как шутят в Сети, у ChinKong, видимо, слишком много лишней энергии, раз тот успевает жить на две семьи.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были вместе пять лет. У пары есть трехлетняя дочь, которая, вероятнее всего, останется с матерью. Фотограф тяжело переживает развод. В личном блоге он часто публикует ностальгические кадры и полные отчаяния тексты. Также без пяти минут бывший муж звезды кардинально изменил внешность, став пепельным блондином.

Автор: 29 июня 2020, 18:55 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Полина ,та женщина,которая не может длительное время находиться с одним партнером Это все,пока молодая.ну до 40 лет,потом будет одинчество и все Ведь первый муж был очень симпатичным и почему они расстались,неизвестно.второй-подкаблучник,тоже ее не устроил,третий-покамест любовник-свою семью не оставит,конечно Так и будет мотаться Мужчины таких особ в душе не уважают и все вернется на круги своя Девица-дура,просто дешевка Очень возомнила из себя.но время все поставит на круги своя
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