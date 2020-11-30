Гагарина официально распрощалась с мужем

Слухи о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова ходили уже давно. Однако все ждали: когда же все официально случится. Как говорится, тот, кто умеет ждать, дождется большего.

Певица официально подала на развод. По информации 5-tv.ru, соответствующее заявление было подано шесть дней назад в Люблинский районный суд. Спустя три дня, его приняли к производству.

Первая встреча пары с судьей Еленов Панфиловой состоится 14 декабря в три часа дня. Сообщается, что Полина Гагарина требует предоставить ей опеку над их дочерью, но она не против встреч девочки с отцом. Мнение самого Дмитрия Исхакова по этому поводу пока неизвестно.

Однако на этом певица не остановится. После официального расторжения их союза она собирается подавать заявление на раздел имущества. Известно, что из совместно нажитого у пары имеется большой загородный дом, несколько квартир в столице и компании Полины.

Напомним, о трещине в отношениях супругов было известно еще в прошлом году. О расставании они заявили весной и вместе не жили уже к тому моменту. Что помешало паре развестись ранее – неизвестно. Этот союз для Полины Гагариной уже второй, от первого брака у певицы есть сын Андрей.

Дмитрий Исхаков часто поднимает тему отношений. Не так давно он пожаловался на свою личную жизнь: "Год без секса, полет нормальный", – заявил он. Также супруг певицы рассказал поклонникам, что был бы очень не против свадьбы с Дженнифер Лоуренс.

