Кто отбил Полину Гагарину у мужа-фотографа

Разлучником Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова называют рэпера Loc-Dog. Александр Жвакин пишет для звезды новые песни.

Считается, что певец стоял у истоков электрорэпа в России. Александр Жвакин родился в Ульяновске, его семья переехала в Москву, когда рэпер Loc-Dog был подростком.

Тексты Александр Жвакин начал писать в 15 лет. Его кумирами были Wu-Tang, Баста и участники группы "Каста". После того как друзья выложили композиции парня в Сеть, его заметил основатель группы "Стороны Ра" Артур Скотт и предложил сотрудничать.

Рэпер Loc-Dog окончил Московский институт путей сообщения. Музыкального образования он не имеет.

Вскоре Александр Жвакин стал ставить музыкальные эксперименты. Он миксовал рэп с синтезаторами, микшерами и драм-машинами.

Рэпер Loc-Dog получил "Золотой граммофон" за песню "На расстоянии". В Москве у него есть собственная звукозаписывающая студия.

Музыкант выпустил восемь альбомов. Рэпер Loc-Dog в свое время употреблял наркотики, однако избавился от пагубной зависимости. Он занимается спортом и следит за питанием.

У рэпера Loc-Dog подрастает девятилетняя дочь Ева. Он был женат на женщине по имени Ярослава. Расстался ли артист с супругой – неизвестно.