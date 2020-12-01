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Лежащая под капельницей Бузова до смерти напугала поклонников

Лежащая под капельницей Бузова до смерти напугала поклонников

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последнее время певице сильно нездоровится. В СМИ постоянно появляется информация то о травмах звезды на шоу "Ледниковый период", то о плохом самочувствии. Теперь Ольга окончательно напугала всех тех, кто ее любит.
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Если раньше поклонники спокойно ждали, что Ольга Бузова отдохнет, и ей станет лучше, то теперь все правда начали переживать. В своих историях в "Инстаграм" певица поделилась новыми деталями: на кадрах видно, что она лежит под капельницей. Сама артистка никак не прокомментировала происходящее, но преданные фанаты сразу оценили обстановку: на тумбочке рядом с девушкой лежал препарат "Гепатрал", используемый, помимо прочего, для лечения хронического гепатита и цирроза печени.

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Однако не все так печально. Выяснилось, что этот же препарат часто назначают во время длительного восстановления организма после болезни, например, злосчастного коронавируса. Также лекарство применяется при при алкогольной и наркотической детоксикации.

По словам участника телевизионного шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, Ольга Бузова якобы страдает алкогольной зависимостью. Никаких подтверждений этой информации больше не имеется.

Напомним, последняя неделя выдалась непростой для певицы. Дело в том, что ее младшая сестра Анна, с которой они очень близки, перенесла инсульт. Состояние девушки настолько шокировало Ольгу, что та начала активно изучать медицинскую литературу. На днях сестру звезды выписали.


Автор: 1 декабря 2020, 08:50 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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