Лежащая под капельницей Бузова до смерти напугала поклонников

Если раньше поклонники спокойно ждали, что Ольга Бузова отдохнет, и ей станет лучше, то теперь все правда начали переживать. В своих историях в "Инстаграм" певица поделилась новыми деталями: на кадрах видно, что она лежит под капельницей. Сама артистка никак не прокомментировала происходящее, но преданные фанаты сразу оценили обстановку: на тумбочке рядом с девушкой лежал препарат "Гепатрал", используемый, помимо прочего, для лечения хронического гепатита и цирроза печени.
Однако не все так печально. Выяснилось, что этот же препарат часто назначают во время длительного восстановления организма после болезни, например, злосчастного коронавируса. Также лекарство применяется при при алкогольной и наркотической детоксикации.
По словам участника телевизионного шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, Ольга Бузова якобы страдает алкогольной зависимостью. Никаких подтверждений этой информации больше не имеется.
Напомним, последняя неделя выдалась непростой для певицы. Дело в том, что ее младшая сестра Анна, с которой они очень близки, перенесла инсульт. Состояние девушки настолько шокировало Ольгу, что та начала активно изучать медицинскую литературу. На днях сестру звезды выписали.
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