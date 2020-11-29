Сраженную инсультом Бузову выписали из больницы

Сестру Ольги Бузовой отпустили домой. Анна поделилась радостной новостью с поклонниками.

Девушка вспоминает произошедшее, как страшный сон. Сначала она сильно испугалась, но со временем начала быстро приходить в себя. По словам сестры поющей ведущей, она уже может разговаривать и даже читает вслух скороговорки.

По словам Анны Бузовой, самым большим страхом для нее было не суметь сказать избраннику, что любит его. Ее даже не настолько сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге.

Теперь опасность миновала, и Анне разрешили покинуть больницу. Родные торжественно встретили девушку, украсив квартиру воздушными шарами белого и розового цветов. "Как же хорошо дома", – подписала фото в своем инстаграм-аккаунте сестра Ольги Бузовой.

Не осталась в стороне и исполнительница. Звезда отправила родственнице большой букет цветов и сумку от люксового бренда. Анна отметила, что очень любит и ценит сестру. Они каждый день на связи.

Ранее мать Ольги и Анны Бузовых, которая работает врачом, призналась, что ей безумно тяжело говорить о том, что пережила младшая дочь. По словам женщины, еще неясно, какие осложнения понесет за собой инсульт, нужно ждать конца реабилитации.