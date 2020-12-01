Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой

В личном блоге звезда спорта опубликовала селфи с телеведущей "Дома-2". По словам тренера, раньше она не была лично знакома с артисткой, но общение вживую ей очень понравилось.
Как оказалось, Ольга Бузова произвела на Татьяну Навку положительное впечатление. Фигуристка охарактеризовала певицу как очень приятную, адекватную и невероятно трудолюбивую девушку.
По словам спортсменки, звезде выступления даются тяжелее остальных, и это заметно. Однако, несмотря на неудачи, Ольга Бузова продолжает двигаться вперед, мечтая о победе в шоу "Ледниковый период". "Ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу", – написала Татьяна Навка.
Стоит отметить, что во время последнего выступления артистка чуть не разбилась. Девушка выполняла несколько акробатических трюков с канатом, во время которых парила надо льдом. Безопасность Ольге Бузовой обеспечивал страховочный трос, закрепленный на запястье, однако в процессе выступления он сполз.
Когда номер подошел к концу, артистка рассказала Илье Авербуху, что чуть не разбилась. Ольга Бузова вцепилась рукой в канат, и лишь это спасло ей жизнь. Артистка очень расстроилась, когда узнала, что номер, который чуть не стоил ей здоровья, оказался в числе претендентов на вылет.
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