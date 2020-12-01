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Шоу-бизнес
Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой

Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Навка в качестве члена жюри приняла участие в шоу "Ледниковый период". Фигуристка рассказала о своих впечатлениях и заступилась за Ольгу Бузову.
прочитано 215 раз

В личном блоге звезда спорта опубликовала селфи с телеведущей "Дома-2". По словам тренера, раньше она не была лично знакома с артисткой, но общение вживую ей очень понравилось.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Как оказалось, Ольга Бузова произвела на Татьяну Навку положительное впечатление. Фигуристка охарактеризовала певицу как очень приятную, адекватную и невероятно трудолюбивую девушку.

По словам спортсменки, звезде выступления даются тяжелее остальных, и это заметно. Однако, несмотря на неудачи, Ольга Бузова продолжает двигаться вперед, мечтая о победе в шоу "Ледниковый период". "Ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу", – написала Татьяна Навка.

Стоит отметить, что во время последнего выступления артистка чуть не разбилась. Девушка выполняла несколько акробатических трюков с канатом, во время которых парила надо льдом. Безопасность Ольге Бузовой обеспечивал страховочный трос, закрепленный на запястье, однако в процессе выступления он сполз.

Когда номер подошел к концу, артистка рассказала Илье Авербуху, что чуть не разбилась. Ольга Бузова вцепилась рукой в канат, и лишь это спасло ей жизнь. Артистка очень расстроилась, когда узнала, что номер, который чуть не стоил ей здоровья, оказался в числе претендентов на вылет.

Автор: 1 декабря 2020, 06:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Жюри
Ответить
ТАНЕЧКЕ_РЕСПЕКТИК !!!
Жюри
Ответить
Ну а НАШУ ИГОРЕВНУ - С ОЧЕРЕДНОЙ ВЕРШИНОЙ !!!!!!!!!!!
Жюри
Ответить
да ааааааааа......уж..........пугачара- последнее место .......башкой об лёд еще долбанулась бревно старое. макс с таким же успехом вместо пугачины мог в пару взять кослородный балллон-и то было бы грациознее
Гость
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Навка очень низко пала! Они все из за этой бабы лишились уважения зрителей и болельщиков! Видимо им плевать на это... Это шоу не имеет будущего благодаря бузовой
Гость
Ответить
Навку сделали главной, хвалить Бузову, скорее это вынужденные меры, как то обосновать, что Бузова вышла в финал,теперь будут душить хвалебными статьми,что Бузова такая трудолюбивая ,можно подумать все остальные ничего не делают,а ведь катаются в разы лучше ВСЁ ,показатель того что деньги делают свои грязные дела,лучшие ушли,а блатные остались ВОТ ВАМ несправедливость ,тут так все понятно,что не было честных соревнований, был один блат и подку
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