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Шоу-бизнес
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на

Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
28 ноября в эфир "Первого канала" вышел новый выпуск шоу "Ледниковый период", в котором Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев показали рискованный номер. Во время выступления теледива могла разбиться и уйти из жизни.
прочитано 603 раза

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и его знаменитая партнерша по шоу "Ледниковый период" порадовали фанатов номером под песню "Люди не верили". Музыкальная композиция принадлежит Ольге Бузовой, поэтому певице было важно выразить ее глубокий смысл на ледовом выступлении. Во время исполнения номера Ольга парила в воздухе над катком. Когда съемки закончились, она призналась тренеру Илье Авербуху в том, что едва не разбилась.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Дело в том, что страховка была закреплена на запястье Ольги Бузовой. Только она одна удерживала девушку от падения на лед с огромной высоты. Когда теледива выступала с номером, страховка съехала и перестала выполнять свою функцию. К счастью, Ольга Бузова не растерялась и вцепилась за нее рукой. Это позволило ей продемонстрировать прекрасную работу и сохранить себе жизнь.

"Я на пути...но уже могу очень многое, и я счастлива видеть, как вы радуетесь моим победам! Главное – идти к своей цели… Я смогла, и вы сможете!", – написала храбрая теледива после выпуска проекта на экраны. Ей удалось побороть страх и показать достойные трюки на льду. Ольга Бузова расстроена тем, что номер, который она выполнила вместе с партнером, попал в номинацию на вылет из шоу "Ледниковый период".

Автор: 30 ноября 2020, 02:04 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

.люди
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гы гы гы гы гы
Жители Череповца..
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пугачина Как всегда головой в унитазе ,то... у с р а л а с ь ..от зависти , то в харю ей рыжую плюнули ,то потеряла рассудок, то кукушечка поехала ,теперь будет писать признание про то что она урна для плевков ЕДИНСТВЕННОЕ, что понятно Кататься не умеет она,а вот поднять эту тушу можно , как радуемся за макса,хоть немного отдохнул от бревна,когда эта показывала что то в воздухе ,как на концерте в Череповце-там тоже пугачину погнали как козла под сцену провалилась,то на качелях на высоте с раздвинутыми ногами ,качается и бьет себя между ногами по 70 летней промежности
Гость
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Народ
пугачара-кататься научись
Зачем писать везде одно и тоже ,стараться унизить примадонну ,которую любят МНОГИЕ Это что указание от придурка депутата В.Манукяна ? У него нет больше забот чем то полезным заниматься в Думе,а как он туда попал ЭТО ОГРОМНАЯ ЗАГАТКА Чем придурок занимается ?махать кулаками в воздухе потому что у этого идиота ничего не получается в борьбе с гением Пугачевой
Гость
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Как всегда нагнетают ,то упала от боли, то ребро смолама ,то ребро потеряла, то сломала всю грудную клетку ,теперь будут чушь писать про выступление с канатом ЕДИНСТВЕННОЕ, что понятно Бузова блатная и ей все дозволено Кататься не умеет она,а вот поднять эту тушу можно , как радуемся за Дмитрия,хоть немного отдохнул от бревна,когда эта показывала что то в воздухе ,как на концерте в Крокус Сити там тоже со своими выкрутасами провалилась,то на качелях на высоте с раздвинутыми ногами ,качается и бьет себя между ногами
Народ
Ответить
пугачара-кататься научись
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