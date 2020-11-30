Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"

28 ноября в эфир "Первого канала" вышел новый выпуск шоу "Ледниковый период", в котором Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев показали рискованный номер. Во время выступления теледива могла разбиться и уйти из жизни.

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и его знаменитая партнерша по шоу "Ледниковый период" порадовали фанатов номером под песню "Люди не верили". Музыкальная композиция принадлежит Ольге Бузовой, поэтому певице было важно выразить ее глубокий смысл на ледовом выступлении. Во время исполнения номера Ольга парила в воздухе над катком. Когда съемки закончились, она призналась тренеру Илье Авербуху в том, что едва не разбилась.

Дело в том, что страховка была закреплена на запястье Ольги Бузовой. Только она одна удерживала девушку от падения на лед с огромной высоты. Когда теледива выступала с номером, страховка съехала и перестала выполнять свою функцию. К счастью, Ольга Бузова не растерялась и вцепилась за нее рукой. Это позволило ей продемонстрировать прекрасную работу и сохранить себе жизнь.

"Я на пути...но уже могу очень многое, и я счастлива видеть, как вы радуетесь моим победам! Главное – идти к своей цели… Я смогла, и вы сможете!", – написала храбрая теледива после выпуска проекта на экраны. Ей удалось побороть страх и показать достойные трюки на льду. Ольга Бузова расстроена тем, что номер, который она выполнила вместе с партнером, попал в номинацию на вылет из шоу "Ледниковый период".