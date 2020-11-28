Никакой свадьбы: Бузова и ее бойфренд не решились на семейные обязательства

Страстный роман певицы и ее избранника не перетек в традиционные супружеские отношения и обязательства. "В паспорте печати нет", – сообщил пиар-директор Ольги Бузовой, разрушив догадки поклонников звезды. Однако это не значит, что в будущем влюбленная пара не сыграет пышную свадьбу, ведь от них часто поступают намеки о создании семьи.
Ольга Бузова демонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце еще в прошлом году, показывая серьезность своего союза с рэпером Давой. Избранник теледивы признался, что хочет троих детей, несмотря на напряженный рабочий график. В одном из последних интервью он уточнил, что его звездная возлюбленная тоже мечтает стать матерью, но подходящее время пока не пришло. Ольга Бузова и рэпер Дава периодически обсуждают тему общих детей и надеются, что у них получится осуществить задуманное.
Напомним, что не так давно поговаривали и о разрыве союза певицы и рэпера, так как на поверхность всплывают раздоры и перебранки между ними. Партнеры конфликтуют на почве ревности, поскольку боятся потерять друг друга. Избранник Ольги Бузовой заявлял, что его лайк на фото другой девушки в соцсетях может стать причиной серьезного скандала с тяжелыми последствиями.
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