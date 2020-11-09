"Как же я вас ненавижу!": Юлия Меньшова об отношениях с родственниками

Актриса порекомендовала чаще говорите своим близким о том, как вы от них устали: "Как же я вас ненавижу!". Она отметила, что это очень стимулирует отношения и создает неповторимую атмосферу в доме.
Также артистка предложила напоминать мужу, что вы проклинаете тот день, когда согласились выйти за него. По словам Юлии Меньшовой, детям же тоже "очень помогает", когда им говорят: "Ну какой же ты тупой!".
По словам знаменитости, чем чаще и больше вы будете выплескивать на своих родных негатив, тем больше в вашем доме будет света, тепла и любви. "Потому что их много, а вы одна", – заключила звезда.
Кроме того, Юлия Меньшова посоветовала женщинам, которым больше 50 лет, но они чувствуют себя молодыми, больше оголяться и использовать яркий макияж. С иронией ведущая отметила, что таким образом дама всем докажет, что она еще "ого-го".
Отметим, Юлии Меньшовой 51 год, и она прекрасно выглядит. Актриса старается как можно больше времени проводить с близкими. Она замужем за коллегой по цеху Игорем Гординым. У пары двое детей: 22-летний Андрей и 17-летняя Таисия. Период самоизоляции из-за коронавируса теледива посвятила семье и саморазвитию. На карантине Юлия Меньшова прослушала много интересных лекций и села за написание собственного материала.
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