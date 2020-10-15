51-летняя Юлия Меньшова: Возраст никому не помеха быть модной и подтянутой

У Юлии Меньшовой теперь новая прическа – каре с густой челкой. Также знаменитость приобрела модные в этом сезоне "очки-телевизоры". Поклонники отметили, что актриса в новом образе стала копией мамы из мультфильма "Простоквашино".
По словам Меньшовой, ее героиня в анимационном сериале похожа на многих современных успешных женщин. Персонаж мультфильма – работающий родитель двух детей. Мама из "Простоквашино" не обходится без помощи няни, общается с наследниками по средствам гаджетов и имеет прекрасный внешний вид.
По словам Юлии Меньшовой, современные дамы стали выглядеть намного моложе своих лет. "Женщины стали за собой следить, как никогда раньше. И даже возраст никому не помеха быть модной и подтянутой", – сказала 51-летняя звезда.
Впрочем, идеальным родителем Юлия свою героиню не считает. Мама из "Простоквашино", по мнению актрисы, ведет себя непоследовательно и импульсивно. Детям героиня уделяет уж слишком мало внимания.
Сама Юлия Меньшова, наоборот, старается как можно больше времени проводить с близкими. Актриса замужем за коллегой по цеху Игорем Гординым. У пары двое детей: 22-летний Андрей и 17-летняя Таисия. Период самоизоляции из-за коронавируса актриса посвятила семье и саморазвитию. На карантине Юлия прослушала много интересных лекций и села за написание собственного материала.
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