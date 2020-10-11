"Любовь и голуби": Юлия Меньшова вывалила подробности развода с мужем

Артистка рассказала о личной жизни. Юлия Меньшова расплакалась от вспыхнувших переживаний.

Звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." встретилась с Агатой Муцениеце на съемках ютуб-шоу "Честный развод". Юлия Меньшова поделилась с коллегой-актрисой воспоминаниями о разводе с супругом, раскрыла нюансы отношений знаменитых родителей (Владимира Меньшова и Веры Алентовой, – Прим. ред.) и поведала о пережитом разводе с Игорем Гординым.

51-летняя актриса сообщила зрителям шоу подробности расставания с избранником. В середине 2000-х годов звезда развелась с супругом, несмотря на то, что пара воспитывала двоих детей. Тем не менее Юлия Меньшова смогла сохранить хорошие отношения с Игорем Гординым, разобралась в семейных трудностях и воссоединилась с мужем через четыре года после разрыва. С тех пор артистка счастлива с Игорем Гординым уже 12 лет.

Воспоминания заставили актрису расплакаться. Агата Муцениеце сравнила историю любви Юлии и Игоря с сюжетом картины "Любовь и голуби", режиссером которой является Владимир Меньшов. Героиня шоу "Честный развод" согласилась с мнением ведущей, так как нашла между своей судьбой и содержанием фильма некоторые параллели.

Артистка заявила, что формула идеальных отношений у каждой пары своя. Юлия Меньшова уверена, что только двое должны устанавливать правила, по которым будет строиться их любовь.