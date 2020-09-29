"Я больна": Меньшова рассказала о своей страсти

Юлия Меньшова активно ведет свою страницу в "Инстаграм" и делится с пользователями подробностями из личной жизни. На этот раз актриса театра и кино призналась, что чувствует приближение старости и потерю самоконтроля.

Телеведущая опубликовала в блоге фотографию, на которой отчетливо видно, как изменилась всеми известная актриса за несколько месяцев. По словам самой Меньшовой, она стала похожа на героиню детских рассказов.

Юлия сравнила себя с мамой Дяди Федора из российского мультсериала "Простоквашино". Телезвезда "мимикрирует" под рыжеволосую дамочку из детской киноленты и ждет своей законной пенсии.

Выяснилось, что Меньшова не просто так примерила образ героини советского мультфильма. Теперь Юлия озвучивает маму Дяди Федора в новых сериях культовой трилогии.

Многочисленная аудитория телеведущей разделилась на два лагеря и попытался выяснить, почему Меньшова так скоро заговорила о своих увлечениях, связанных с почтительным возрастом.

По словам актрисы, со временем ее привычки меняются, и она становятся неуправляемой. Юлия публично заявила, что теперь она скупает очки для зрения и даже не задумывается об их надобности.

"Тот факт, что я больная, и меня просто нельзя впускать в магазины оптики, потому что я сразу же начинаю скупать все. Скоро их уже некуда будет складывать. Но новые покупки даже не обсуждается, что это – старость?", – поинтересовалась у аудитории теледива.

