Уставшая от измен Федосеева-Шукшина подала на развод со спутавшимся с массажисткой Алибасовым

"Я ж хочу всего одну. // Завести себе жену! //Нешто я в интимном смысле. // И одну не потяну?" – говорил Царь в филатовском "Сказе про Федота-Стрельца". 73-летний продюсер Бари Алибасов был женат шесть раз. И, судя по последним событиями, останавливаться не собирается.



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