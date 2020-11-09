Уставшая от измен Федосеева-Шукшина подала на развод со спутавшимся с массажисткой Алибасовым

Скоро основатель группы "На-На" будет снова завидным женихом – его прикованная к инвалидному креслу 82-летняя жена Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод.
Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что Лидия Николаевна долгое время не решалась на разрыв отношений, оформленных 20 ноября 2018 года в Кутузовском ЗАГСе столиц. Но последней каплей стали фото и видео музыканта с молодой помощницей-массажисткой.
"В настоящее время супружеские отношения прекращены. Истец и Ответчик проживают отдельно. Совместного хозяйства не ведут. Детей не имеют", – говорится в исковом заявлении, которое было подано в Пресненский судебный участок мирового судьи. "Терпеть обиды, отказ от общения и супружескую неверность она более не готова", – пояснил адвокат тяжелое решение вдовы Василия Шукшина на очередной развод.
Напомним, молодая помощница и массажистка музыканта Виктория Полторацкая объявила о готовности помочь Алибасову и супруге стать суррогатной матерью или напрямую зачать малыша.
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