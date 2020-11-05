"У них ничего не осталось": Астахов о живущих на последние гроши вдове и дочери Баталова

Супруга умершего артиста Гитана Леонтенко и ее дочь Мария Баталова продолжают бороться за возвращение своей собственности. Расследование о мошеннических действиях Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина продолжается. Этой теме был посвящен выпуск шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы вдовы и дочери Алексея Баталова, поделился в студии подробностями громкого дела. В правоте своих клиентов не сомневается. Он заявил, что ценности семьи актера были возвращены законным владельцам в полном объеме.
Сейчас Гитана Аркадьевна и Мария находятся в тяжелом положении. С их счетов по доверенности были сняты все наличные средства. На эти деньги Дрожжина и Цивин приобрели объекты недвижимости, которые якобы хотели передать дочери Баталова. Из-за махинаций родственники покойного артиста остались без средств к существованию.
По словам Астахова, женщины живут на последние гроши. "У них ничего не осталось", – рассказал правозащитник. Никита Михалков вызвался помогать звездной семье, поскольку много лет дружил с мэтром кинематографа. Именно режиссер подключил к делу Павла Астахова и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Пока специалистам удалось выяснить, что на доверенности, которую использовали Цивин и Дрожжина действительно стояла подпись вдовы Баталова. Однако документ датируется 2015 годом: в то время артист был еще жив. Так что эти бумаги потеряли свою актуальность. Если Павлу Астахову удастся доказать факт мошеннических действий, Цивин и Дрожжина, скорее всего, отправятся за решетку.
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