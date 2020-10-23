"Вам будет очень плохо": неизлечимо больная дочь Баталова встретилась лицом к лицу с другом-предателем

В новом выпуске шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" показали якобы написанное младшей дочерью Алексея Баталова Марией письмо, в котором та пожаловалась на угрозы, будто бы поступающие от юриста Михаила Цивина и его жены, актрисы Наталии Дрожжиной после того, как вдова и дочь Баталова обвинили их в мошенничестве. Мария сообщила о том, как прошла ее встреча с бывшим другом, которого теперь считает предателем.

После того, как умер Алексей Баталов, рядом с его вдовой Гитаной и дочкой Марией, страдающей с рождения тяжелой формой ДЦП, стали появляться Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Они начали оказывать поддержку женщинам, буквально все заботы взяв на себя. Это сейчас Гитана и Мария считают, что те просто втерлись им в доверие. А тогда Дрожжина и Цивин занимались всеми делами Баталовых, дошло до того, что Гитана якобы написала на них генеральную доверенность.

А недавно вдова и дочь обнаружили, что остались без денег и имущества. Они полагают, что к этому имеют прямое отношение Дрожжина и Цивин. На шоу показали письмо, написанное Марией (говорят, что несмотря на полнейшую беспомощность в физическом плане, женщина обладает ясным умом и твердой памятью, она даже работает).

"Меня бессовестно обманули, унизили мою пожилую матушку, отобрали мое имущество и сбережения. Я считаю, что необходим суд. Когда в июле этого года все стало явным, мы поехали к нотариусу. Пока мы с матушкой сидели в автомобиле, к нам подошел Михаил Цивин. Он нагнулся и сказал: "Мария Алексеевна, вы еще пожалеете об этом. Вам будет очень плохо". В этот момент я очень испугалась за матушку, думала, у нее случится удар", – сообщила о встрече с другом-предателем Мария.

Вдова Алексея Баталова утверждает, что они с дочерью получают угрозы от неких неизвестных лиц. "Я не понимаю, как можно было обмануть Машу, так унизить ее", – возмущается Гитана Леонтенко. В отчаянии она обратилась за помощью к режиссеру Никите Михалкову. Тот пообещал помочь семье артиста. Говорят, сейчас дело находится на личном контроле у главы СК Александра Бастрыкина.