Подольская призналась в нервозности после родов

Наталья Подольская рассказала о том, как появление второго ребенка изменило ее жизнь. Так, например, 38-летняя Подольская заявила, что после появления на свет первого ребенка, Также она призналась, что после первых родов переживала трудный период.



Сейчас в жизни певицы и Владимира Преснякова царит гармония. По словам звезды, пять лет назад, после рождения сына Артемия, она была нервной, а теперь – спокойна.

"Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?" – порассуждала Наталья Подольская. Кроме того, она сообщила, что ее сын Иван уже на второй неделе жизни принял участие в первой фотосессии.

Судя по кадру, малыш вел себя спокойно. Поклонников умилило фото исполнительницы с мальчиком на руках, и они оставили массу теплых комментариев.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков много лет мечтали зачать ребенка и в 2015 году это им удалось. А летом этого года у знаменитостей появился второй наследник. Слухи о том, что звезда ждет второго ребенка, появились еще в конце весны. Однако тогда ни певица, ни ее окружение никак не комментировали эту информацию. Вероятно, срок был еще маленьким, и Наталья Подольская боялась, что может что-то пойти не так.

Отметим, певица не раз говорила о том, что первый сын Тема был "вымоленным" ребенком. Пятилетний наследник артистов с радостью принял братика и старается помогать родителям.

