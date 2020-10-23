Подольская сообщила о страхе за второго ребенка из-за опасной болезни

Наталья Подольская рожала не в престижном и популярном среди отечественных знаменитостей госпитале "Лапино", а в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И.Кулакова. Он находится рядом с домом артистки, а еще она к нему официально прикреплена.
"Беременность проходила легко. Первая была еще легче, как-никак меньше знаний об этом... Стало больше страхов, особенно в связи с ковидом", – призналась Наталья Подольская. И тем не менее, именно сейчас, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и введенного из-за нее режима самоизоляции и карантина, который официально приняли ряд зарубежных стран весной этого года, многие знаменитости решились на расширение семьи.
"ВАНЯ!!! Здравствуй", – коротко сообщил о рождении третьего сына певец Владимир Пресняков. Та же Наталья Подольская была куда словоохотливее. "Наш Ваня Пресняков. ❤️ Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", – объявила счастливая певица.
Многочисленные поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса немедленно отреагировали на радостную новость. Они поздравили артистов, осыпали их и ребенка комплиментами, пожелали всего самого наилучшего.
Напомним, что слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка, появились еще в конце весны. Однако тогда ни певица, ни ее окружение никак не комментировали эту информацию. Вероятно, срок был еще маленьким, и Наталья попросту боялась, что может что-то пойти не так.
Но спустя несколько недель, когда, скорее всего, живот уже было невозможно прятать, Наталья Подольская сообщила о беременности. Популярная певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике. Наряд обтянул сильно изменившуюся фигуру артистки.
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