"Дамочка так расстроена": сомневающуюся в отцовстве Петросяна Степаненко выставили на посмешище

О появлении на свет наследника Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой общественность заговорила еще весной 2020 года. Но тогда супруги не стали комментировать слухи. Лишь осенью юморист лично сообщил о рождении сына Вагана.
Сама ли Татьяна родила ребенка или же супруги воспользовались услугами суррогатной матери, остается загадкой. Близкие Петросяна и вовсе не верят, что артист может стать отцом в 75 лет. Они Елена Степаненко и дочь юмориста Викторина предполагают, что Брухунова родила от другого, и выступают за генетическую экспертизу.
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы делящего имущество с бывшей женой Евгения Вагановича в суде, накануне обратился к сомневающимся, сделав пост в "Инстаграм". Юрист призвал Елену Григорьевну "прекратить вбросы в СМИ".
"Одна дамочка так расстроена <...> Прекратите немедленно, у вас тоже все наладится. Скорее всего", – посмеялся Жорин.
Также адвокат сообщил, что Петросян выздоровел от COVID-19. Результаты повторного теста оказались отрицательными.
Напомним, ранее сообщалось о госпитализации Евгения Вагановича. Тогда помощники артиста отметили, что он самостоятельно обратился в больницу, чтобы пройти обследование. Правда, они опровергли информацию о том, что Петросян заразился коронавирусом.
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