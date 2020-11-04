Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение

Шоумен обсуждает возможность обращения в "Русфонд" или Фонд Доктора Лизы. 39-летний артист признался, что лечение за границей оказалось дорогим и его накопления стали таять на глазах.
Гоген Солнцев отметил, что если в деньгах ему откажут, то придется брать огромный кредит и гасить его пенсией жены-пенсионерки Екатерины Терешкович. Работать он пока не может – из-за неудачной операции у него раздуло губы, и рот теперь практически не открывается.
Столичных медиков ему посоветовали знакомые. Однако через два часа после хирургического вмешательства верхняя губа телеведущего отекла, поднялась температура и появились сильные боли. Не помог ему и повторный прием. Выяснилось, что в ткань занесли инфекцию, началась гангрена и теперь Гогену Солнцеву грозит ампутация верхней губы.
В Германии скандально известному артисту уже сделали три операции и еще
предстоят несколько. Ему удалось сбить температуру. Однако боль осталась. Специалисты делают все
возможное, чтобы не пришлось ампутировать артисту губу. По прогнозам медиков,
лечение растянется надолго.
Гоген Солнцев планирует вернуться в Москву в конце месяца. Он не намерен оставлять врачей, изуродовавших ему лицо, безнаказанными. Адвокаты шоумена готовят иск в суд к клинике, они намерены взыскать с них девять миллионов рублей.
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