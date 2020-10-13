Гогена Солнцева отправили лечиться после странной выходки

На снимке он стоит с букетом красных роз. Половину лица звезды закрывает маска, на которой изображен рот с алыми губами и белоснежными зубами. Актер поднял глаза к небу.
Поклонники неоднозначно отреагировали на снимок Гогена Солнцева. Некоторые отметили, что давно хотели услышать от артиста строки Гумилева. Однако многие заявили, что звезде пора лечиться.
Также подписчиков интересовала судьба супруги актера. Стоит отметить, что в последнее время пара редко появляется вместе. Пользователи Сети беспокоятся за здоровье Екатерины Терешкович, особенно после сообщений о том, что пенсионерка попала в секту.
"Тебе надо идти лечиться Гоген (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красота , Гоген как дела у Екатерины Львовны ? Надеюсь все хорошо", "Когда к Малахову! Как там бабуля ?", "Гоген, Катю в ленту , а то скукой как-то отдает", – написали в комментариях.
Напомним, несколько недель назад Гоген Солнцев заявил, что "его бабка" стала слушательницей неких курсов. Своему мужу Екатерина Терешкович преподнесла занятия как пособие по интимному раскрепощению. Однако позднее артист узнал, что жена ходит на семинары Артема Бесова, которого ранее подозревали в организации секты.
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