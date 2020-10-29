"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация

По словам подруги, врача шоумену посоветовали знакомые. Лидия Алифиренко отметила, что артист специально отправился на уколы во время пандемии, чтобы потом не терять время – все-таки у него много съемок и выступлений. Однако теперь жизнь Гогена Солнцева в опасности.
Девушка рассказала, что уже через два часа после процедуры губы артиста раздулись, боль стала просто невыносимой и поднялась температура. Как оказалось, во время уколов косметолог занес инфекцию. В итоге артисту пришлось вызывать скорую помощь.
Как заявила Лидия Алифиренко, Гоген Солнцев уже обращался к нескольким специалистам, и никто не понимает, что можно сделать. "Началась гангрена, грозит ампутация верхней губы", – призналась подруга шоумена.
Артист планирует наказать косметолога, совершившего с ним такое. Адвокаты уже готовят заявление в суд, сумма компенсации огромная – девять миллионов рублей. Сейчас Гоген Солнцев почти не может говорить, губа раздулась до невероятных размеров. "Изнываю от адской боли", – заявил шоумен.
Напомним, ранее актер боролся с сектой, в которую попала его супруга Екатерина Терешкович. Пенсионерка якобы отправилась на секс-тренинг, а попала в лапы к некому Артему Бесову.
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