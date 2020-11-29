"Изощренная месть": Барановская нашла способ насолить Аршавину

Ведущая передачи Первого канала "Мужское / женское" Юлия Барановская решила пристроить младшего сна Арсения в школу футбольного клуба "Спартак", заклятых соперников родного для Андрея Аршавина "Зенита".
О поступке Барановской сообщил журналист Илья Казаков. Как отнесся Аршавин к решению экс-возлюбленной, пока неизвестно. Но интернет-пользователи активно комментируют эту новость: "Вот это Барановская отомстила так отомстила", "Изощренная месть", "Нечего было сына бросать".
Напомним, Аршавин начинал свою карьеру с академии "Зенита". Он начал играть за питерский клуб с 1999 года. Футболист удостаивался множества наград. Среди трофеев футболиста есть Кубок УЕФА. В настоящий момент Андрей является директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
Аршавин и Барановская находились в отношениях 10 лет. За это время они обзавелись тремя наследниками. В 2005-ом появился на свет сын Артем, через три года родилась дочь Яна. А восемь лет назад телеведущая подарила бывшему капитану сборной России еще одного мальчика – Арсения.
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