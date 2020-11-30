Судящаяся за алименты с Аршавиным Барановская готовится к четвертым родам

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Пара рассталась в 2013 году – тогдаспортсмен бросил беременную подругу. Девушка до сих пор судится с бывшим возлюбленным за алименты.

Накануне телеведущая поздравила подписчиков своей инстаграм-страницы с Днем матери. Звезда заявила, что трое детей – лучшее, что с ней случалось в жизни. Также Юлия Барановская заявила, что готовится к четвертым родам: она надеется и верит, что сможет когда-нибудь снова стать мамой.

Стоит отметить, что не так давно у телеведущей закончился бурный роман. По словам артистки, она была в отношениях около двух лет, но в итоге пара рассталась. Знаменитость не стала рассекречивать имя своего возлюбленного, так как предпочитает держать в тайне подробности личной жизни.

При этом Юлия Барановская не скрывает, что мечтает выйти замуж. После свадьбы девушка обещает все же рассказать, кто стал ее избранником, но пока остается только гадать. Кстати, несколько недель назад бывшая подруга Андрея Аршавина заявила, что влюблена.

Напомним, в настоящее время Юлия Барановская судится с футболистом за алименты для троих общих детей. Спортсмен захотел снизить сумму выплат на сыновей и дочь, так как его доходы значительно сократились. В итоге Андрей Аршавин одержал победу, однако телеведущая не планирует сдаваться.

Девушка заявила, что подала апелляцию. Также звезда нелестно отозвалась о бывшем супруге. По ее словам, вместо того, чтобы ходить по судам, футболист мог бы провести время с детьми.