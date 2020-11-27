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Шоу-бизнес

"Должна оставаться женщиной!": Зудина спровоцировала горячие споры из-за внешности

Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
55-летняя Марина Зудина является эталоном женственности. Каждый образ актрисы можно назвать удачным. Вот и в этот раз поклонники одарили артистку комплиментами, несмотря на ее противоречивое мнение о внешности.
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Марина Зудина опубликовала новый снимок в "Инстаграм" в пятницу вечером. На кадре видно, как вдова Олега Табакова, облаченная в черное боди и прозрачную юбку, позирует сидя на полу и наносит легкий макияж.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Под снимком актриса решила поразмышлять о женщинах, которые красятся. Она вспомнила цитату Коко Шанель о представительницах прекрасного пола. Мол, если женщина не наносит макияж, значит, она высокого мнения о себе. Актриса частично не согласилась с таким мнением и поделилась своим.

По мнению Зудиной, женщины, которые не красятся, как правило, имеют заниженную самооценку. Актриса считает, что макияж нужно наносить не только для себя. Представительницы прекрасного пола, которые разделяют ее точку зрения, чувствуют себя гораздо счастливее, считает Марина. "Красим губы и повышаем самооценку", – призвала она.

Пользователи Сети начали спорить с актрисой, отметив, что многие по-разному относятся к макияжу. "Для меня макияж особый ритуал. Как только приведу себя в порядок, сразу настроение повышается", "А я обожаю себя ненакрашенную", "Считаю, что женщина должна оставаться женщиной всегда!", – высказались фолловеры.

Автор: 27 ноября 2020, 22:01 Источник: Instagram
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