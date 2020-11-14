Главная сваха страны раскрыла секрет крепких отношений

Телеведущая программы уже привыкла давать советы своим поклонницам. На этот раз Роза Сябитова постаралась объяснить, почему некоторые пары не могут сохранить теплые отношения. По словам свахи, во всем виноваты "финансовые претензии".

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