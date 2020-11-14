Главная сваха страны раскрыла секрет крепких отношений

Сябитова сделала акцент на "известных" парах. Теледива уверена, что большинство звезд скрывают истинную причину развода, прикрываясь дурными характерами. Роза подметила, человек полностью показывает себя в отношениях, когда дело доходит до финансовых проблем.
Основной причиной конфликтов возлюбленных становятся претензии друг к другу. Они выражаются в нежелании делиться денежными средствами, сокрытии дополнительного дохода и тайном изменении условий брачного договора.
"Сексуальность здесь не главное. Она вообще не обсуждается. Никто не скажет, что я развожусь, потому что женщина или мужчина стали сексуально несостоятельными. Мужчина не напишет в заявлении на развод, что женщина лежит как бревно", – откровенно заявила телесваха.
Стоит отметить, что по мнению Сябитовой, финансовые претензии могут подтолкнуть супругов к измене в семейных отношениях. В то же время, поход налево больше не является веским поводом для развода. Сваха заметила, что это лишь "психологические проблемы, в которых надо разбираться".
Напомним, в личном блоге Розы часто всплывают неоднозначные советы для женщин, находящихся в активном поиске. Накануне звезда "Давай поженимся" опубликовала пост, в котором подробно расписала, как представительницам прекрасного пола знакомиться с мужчинами, если им далеко за 50.
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