"У него крыша поехала": разъяренная невестка гонит Зверева взашей

Жена сына Сергея Зверева намерена вышвырнуть шоумена из квартиры. Юлия хочет подать на него в суд из-за оскорблений, прозвучавших в ее адрес от звезды в различных ток-шоу.



Отношения в звездной семье обострились, когда Сергей-младший женился на Юлии, которая знаменитости не понравилась. В результате уже три года супруги счастливо живут на съемной квартире в Коломне, а певец не общается с сыном даже по телефону.

Сергей Зверев выписал наследника из квартиры, и тот ранее решил с ним судиться. Молодой человек ездил к отцу в Москву, искал его через друзей, пытался наладить отношения, но тщетно. "Зверев-старший – неадекват! Он его посылал и готов был его упечь в психушку, да даже чуть ли не в тюрьму", – возмущена невестка шоумена.

Юлия напомнила, что Сергей Зверев растил приемного сына с трех лет. "Но сейчас у него поехала крыша то ли от старости, то ли от одиночества", – заявила она. Женщина не понимает, чем насолила своему звездному родственнику. Невестка стилиста отметила, что тот называл ее на всю страну наркоманкой и уголовницей.

Женщина хочет, чтобы Сергей Зверев отвечал за свои слова и доказывал их в суде. Невестка пригрозила раскрыть его тайны. Так, она рассказала, что звезда носит парик. По словам Юлии, за оскорбления в свой адрес она готова взыскать со Зверева-старшего по полной. Она жаждет и извинений, и материальной компенсации.

"Да я все бы у него хотела отсудить! Он выписал Сережу из квартиры! Теперь пусть сам поймет, каково это – остаться на улице!" – заявила невестка Сергея Зверева.