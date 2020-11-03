"Минус 7 килограммов!": Анита Цой шокировала экстремальным похудением

Певица Анита Цой худеет к Новому году. Она рассказала о высокоэффективной диете, при которой можно сбросить до семи килограммов за девять дней.

Певица Анита Цой чаще всех в шоу-бизнесе худеет разными способами. Она уже настоящий ас в похудении. На этот раз артистка снова удивила необычным методом избавления от лишних сантиметров. На этот раз она привела просто шокирующий способ похудения, который способен экстремально снизить вес.

Диета рассчитана на девять дней. Этот отрезок времени следует разделить на три равных – по три дня. Первые три дня нужно есть только рис и пить только воду. Допустим зеленый чай. Но нельзя употреблять никакого кофе и алкоголя.

"Это специальное разгрузочное питание я называю большой разгрузкой организма", – цитирует певицу 7Дней.

Анита Цой рассказала, как она готовит рис: берет стакан риса, промывает его и замачивает с вечера. На следующее утро он готов. Или же можно сварить его за 20 минут на медленном огне. Эту порцию следует разделить на шесть порций и есть их в течение дня. Первый прием пищи у певицы в 9 утра, потом в 10.30, в полдень, в 15.00, 16.30 и 18.00.

По словам Аниты Цой, рис прекрасно насыщает и выводит токсины из организма, так как является адсорбентом. В следующие три дня следует есть отварную курицу, а в последние три – овощи. Важно все порции делить на шесть приемов пищи и соблюдать водный режим.