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Шоу-бизнес

"Всех родственников обработала": затравленная сноха Кудрявцевой рассекретила жуткую драму

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В семье телеведущей Леры Кудрявцевой случилась беда. Пропал ее двоюродный брат Сергей. Его супруга Наталья убеждена, что мужчину выкрала родня.
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47-летний Сергей Смирнов является двоюродным братом Леры Кудрявцевой, их мамы родные сестры. Больше года назад ему поставили неутешительный диагноз – аневризма головного мозга. Мужчина стал инвалидом первой группы. Жена Наталья в одиночку поднимала мужа. По ее словам, немного помогла лишь старшая сестра Сергея Татьяна. А вот остальные родственники, в том числе и Лера, якобы остались безучастны.

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Самое ужасное, что после операции Сергею стало хуже – его сразил инсульт, он перенес две пневмонии. Медики буквально с того света вытащили двоюродного брата известной ведущей. "Было очень тяжело. Наша семья осталась фактически без средств к существованию. Мне приходилось и работать, и за мужем ухаживать", – призналась Наталья. А ведь у пары есть еще двое маленьких детей.

К счастью, Сергей пошел на поправку и даже начал самостоятельно передвигаться. Тогда он попросился отправить его погостить к матери в Рязанскую область. 15 сентября его не без скандала увез сожитель его родной сестры Светланы Алексей. Наталья призналась, что была против этой поездки. Более того, она уверена, что до матери муж так и не доехал, и где он, Наталья не знает. Она лишь может предполагать, что муж у своей сестры. Связаться с Сергеем Наталья не может.

Оказывается, Наталья уже продолжительное время конфликтует с сестрами мужа. Те убеждены, что именно жена довела Сергея до такого плачевного состояния своим образом жизни, растратами совместного имущества и изменами.

Наталья же убеждена, что у сестер есть корыстный интерес. "Больше всего их волнует, куда делся миллион рублей страховых медицинских выплат", – отметила женщина. А еще у нее якобы есть доказательства, что за ее спиной родня мужа говорит про нее гадости. В распоряжении Натальи оказалась переписка, которую будто бы вели родственники Сергея.

Женщина считает, что муж находится у сестры Светланы. Наталья о ней плохого мнения. Якобы та имеет проблемы с психикой и даже не раз лечилась в клиниках. А ее дочь будто бы связалась с плохой компанией. "От них можно ожидать чего угодно! Она всех родственников обработала и настроила против нас, а мне постоянно угрожает. Это просто настоящая травля уже. Мне страшно! Я хочу вернуть своего мужа домой, и я совсем не уверена в том, что эти люди смогут обеспечить за ним должный уход", – пожаловалась Наталья.

Несмотря на конфликт, женщина пытается наладить отношения с родственниками. Однако если у нее не получится в ближайшее время вернуть мужа, то она намерена обратиться в полицию.

Автор: 3 ноября 2020, 12:18 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Как менялась Лера Кудрявцева

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