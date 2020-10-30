"Это очень низко": известная певица отказалась разговаривать с Кудрявцевой

Певица Наргиз Закирова призналась, что ее не раз звали на разные телешоу, чтобы она дала откровенное интервью. В том числе и на программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Однако артистка отказалась и объяснила, почему.

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