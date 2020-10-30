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Шоу-бизнес

"Это очень низко": известная певица отказалась разговаривать с Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Наргиз Закирова призналась, что ее не раз звали на разные телешоу, чтобы она дала откровенное интервью. В том числе и на программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Однако артистка отказалась и объяснила, почему.
прочитано 3190 раз

Наргиз Закирова стала известна после участия в популярном телевизионном проекте "Голос" на Первом канале. Тогда артистка буквально покорила наставников и многочисленных зрителей своим сильным голосом и непередаваемой манерой исполнения.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

А недавно певица со скандалом рассталась с продюсером Максимом Фадеевым. Несмотря на пристальное внимание со стороны СМИ и прочей общественности, артистка не торопится раскрывать подробности своей частной жизни. Известно, что у нее есть трое детей. Она даже стала бабушкой. Но, убеждена Наргиз, все личное должно оставаться личным, скрытым от посторонних глаз.

Закирова отметила, что ее не раз "зазывали" в различные ток-шоу, но "все эти замечательные программы" ей неинтересны. "Там, "Секрет на миллион". Я считаю, что это очень низко. Предлагают большие деньги. Не хотим, не будем. Должна же быть какая-то загадка в человеке, а в женщине особенно. Всегда же привлекает недосказанность маленькая. А когда ты, извините, вот так раскрываешься… Ну, уже дальше неинтересно. Если я сама посчитаю нужным рассказать, я всегда расскажу. А вот все эти постановки – это не моя история", – отрезала Наргиз Закирова.

Более того, в Сети то и дело обсуждают закрытие таких скандальных шоу как "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Секрет на миллион". Общественность уверена, что ведущие этих передач Дмитрий Борисов, Андрей Малахов и Лера Кудрявцева в любом случае не останутся без работы.

С возмущенными зрителями согласны и многие представители отечественного шоу-бизнеса. Однако с той лишь поправкой, чтобы шоу не закрывали, а ограничили в темах. Дескать, трясти чужим грязным бельем не стоит, а вот отражать острые социальные или другие волнующие общественность проблемы все же необходимо.

Автор: 30 октября 2020, 11:45 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ирина Геннадьевна
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны бyдут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и хрaни вас Бог
Срочно оформляйте пенсию по потере кормильца. Кроме этого идите в соцслужбы просите единовременную помощь для попавших в трудную жизненную ситуацию!
алеся
Ответить
Эта престарелая, ботоксная бывшая экскортница достала уже, пора убрать ее уже с ТВ!
Гость
Ответить
Кудрявцева лучше пусть о своем ребенке и про суррогатную маму расскажет.И забирает себе миллион.Передача-помойка,как и сама старая перекроенная Кудрявцева.
Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны бyдут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и хрaни вас Бог
1

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