Кудрявцева бросилась на помощь к умоляющей Самбурской

Самбурская принимала участие в юмористическом шоу Comment Out, что выходит на "Ютуб". Соперничать звезде сериала "Универ" пришлось с экс-жительницей шоу "Дом-2" Аленой Водонаевой.
В рамках проекта Настасья выполняла множество заданий. Актрисе пришлось звонить телеведущей Лере Кудрявцевой. Самбурская просилась на передачу блондинки "Секрет на миллион".
Звезда "Универа" сказала Кудрявцевой в трубку, что хочет стать гостем ее студии. Дескать, ей очень нужны деньги. Настасья обещала раскрыть теледиве скандальные подробности собственной личной жизни. Завершая разговор Самбурская, попросила звезду телевидения перевести ей на банковскую карту 30 тысяч рублей.
Лера поинтересовалась, с какими проблемами столкнулась звезда кино. "Давай не про передачу, а про твою жизнь", – ответила актрисе перепуганная Кудрявцева. Самбурская ничего не сказала и положила трубку.
Спустя время на счет звезды "Универа" пришли средства. Лера Кудрявцева бросилась на помощь к умоляющей ее звезде и перевела 30 тысяч. Настасья очень удивилась.
"Есть человек среди людей шоу-бизнеса", - похвалила артистка теледиву.
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