Урну с прахом Легкоступовой похоронят возле могилы Началовой

Судя по всему, церемонию захоронения родные хотят приурочить к юбилею певицы – 30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 55 лет. Как ранее рассказывал журналистам адвокат дочери певицы Сергей Жорин, половина праха артистки в соответствии с ее завещанием была развеяна над морем. А вторая часть будет захоронена на Троекуровском кладбище столицы. Оно считается филиалом престижного Новодевичьего и получить место там очень непросто.
Например, когда в марте 2019 года здесь хоронили певицу Юлию Началову, место удалось получить только благодаря личному участию зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы.
"Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорилось в обращении. – С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды".
Инициатива тогда была одобрена. Для знаменитой певицы безвозмездно выделили ритуальный зал и участок на кладбище, на котором покоятся Николай Караченцов, Александр Лазарев, Вера Глаголева...
Умершую 14 августа после отека мозга Валентину Легкоступову, очевидно, похоронят на новой части некрополя, где покоится Юлия Началова, – именно там сегодня выделяются участки под могилы.
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