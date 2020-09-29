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Никакой совеcти: Кравец плюнули в лицо за устроенное на могиле Началовой

Никакой совеcти: Кравец плюнули в лицо за устроенное на могиле Началовой

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
Когда в сентября прошлого года певица и светская львица Алена Кравец пришла на Троекуровское кладбище Москвы, то, конечно, не знала, какой скандал разгорится. Она просто хотела почтить память своей коллеги и подруги Юлии Началовой. А ее обвинили в пиаре на костях и в отсутствии совести...
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Все это напоминает диалог из фильма "Любовь и голуби": "-Была! И наткнулась на стену непонимания, эгоизма и ненависти. -А ты чего пошла-то к ней? -Хотела найти контакт"

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Алена Кравец хотела, во-первых, отдать дань уважения Юлии Началовой, во-вторых, она слышала, что на могиле звезды якобы происходят чудеса. Мол, помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом и те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и просила у нее Алена поддержки и защиты перед походом в клинику.

А люди плюнули ей в лицо и обозвали бессовестной... Кравец очень тяжело это переживает и не скрывает слез.

"Как скучно живут люди! Вместо того, чтобы читать книги, смотреть спектакли, изучать языки, они обсуждают чужих им людей, – заявила Алена. – Я, конечно, и подумать не могла, что мой поход на могилу Юлии Началовой станет самым обсуждаемым событием года. Люди до сих пор говорят про это, моют мне кости. Мол, и одета не так, и каблук высок, и макияж броский. Хочется ответить словами Грибоедова из "Горе от ума" – "А судьи кто?"

Алена Кравец. Фото: Дни.ру

"Вы знаете, как нужно горевать, как правильно скорбить, как и к кому приходить на могилу? – продолжает Алена. – Не лучше ли вам, строгим судьям и блюстителям морали, направить это свою энергию осуждения на что-то созидательное? Мне же не перед кем и не за что оправдываться – почтить память светлого человека и хорошей певицы имею право. Как и принести цветы. А если вы во всех благих делах видите пиар, то Бог вам судья!"

Автор: 29 сентября 2020, 09:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

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