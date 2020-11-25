Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Среда
25 ноября
Лента новостей
14:11
Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса
14:04
"Рисковать не хочется": ухажер Ходченковой боится делать предложение о свадьбе
13:50
"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами
13:49
Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина
13:47
Месяц в реанимации: известный режиссер и клипмейкер умер от коронавируса
13:27
Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате
13:26
Легче поделить имущество: названа причина развода Ефремова с женой
13:23
Синоптик допустил отсутствие снега в грядущий Новый год
13:16
"Грудь выросла или купальник сел": балетная кикимора Волочкова вывалила свои ласты
12:55
Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!
12:51
"Почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка
12:48
Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин
12:41
Audi S5: красота в движении
12:32
Розыгрыш "российской карты" в Белоруссии провалился – посол Мезенцев
12:12
Волочкова раскрыла имя молодого любовника
12:03
Как правильно просыпаться: советы врача-сомнолога
11:47
"Безумства и распускание рук": сбежавшая ведущая "Дом-2" откровенно об ужасах за кулисами шоу
11:43
"Это заболевание, с этим жить сложно": Вербицкая рассказала о страшных причинах развода
11:33
С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей
11:28
Эпидемия стихает? За сутки в России выявили менее 24 тысяч заражений COVID-19
11:20
Барнаульских школьников кормили просроченной едой из грязной посуды
11:10
В Башкирии машина упала в реку и пробила лед: трое погибших
11:06
Бедным россиянам предложили раздать деньги перед Новым годом
10:42
"Это мразь": отец Фриске обрушился на Шепелева
10:35
В России предложили запретить продажу алкоголя в Новый год
10:25
Украинская модель в подробностях рассказала о первых минутах после убийства Немцова
10:18
Чтобы Кравец не выкрала: замороженную сперму Джигарханяна берут под усиленную охрану
10:06
"Какая-то дубина написала": Авербух сорвался из-за разоблачения
10:05
ФСБ предотвратила теракты ИГ в столичном регионе
09:25
Агутин получил тяжелый удар
09:19
Семейный склеп Виктюка во Львове утонул сразу после похорон
09:19
Ширвиндт с супругой экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии
09:03
В России будут по-новому начислять пенсии: что изменится
08:52
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
08:39
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
08:35
Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него
06:49
"Совсем на вас не похожа": МакSим удивила фотографией взрослых дочерей
04:36
Устроившая свалку возле квартиры Дакота закатила скандал соседям: Что с вами не так?
02:17
Полуголые Тарасов и Костенко развалились в снегу на лужайке
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 ноября 2020 года
23:31
Выводы о COVID-19: как изменилось поведение пациентов за время карантина
21:50
В России запущен профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты"
21:49
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
21:47
Страшное горе: коронавирус стремительно пожирает легкие отца Карауловой
21:27
Что нужно делать переболевшим COVID-19
21:26
В России пройдет открытый урок "Большая перемена": больше, чем конкурс"
21:22
На Сахалине пенсионер напал с ножом на женщин 3 раза за день
20:18
В Новосибирске хотят залить большой каток в форме фаллоса
19:54
Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
19:47
В Башкирии в крови пострадавшего в ДТП ребенка нашли алкоголь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр
Шоу-бизнес
Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате

Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova
На прошлой неделе стало известно о том, что сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Сейчас девушка находится на реабилитации – к счастью, ей удалось избежать серьезных последствий для здоровья.

Продолжение: Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса
прочитано 514 раз

Родственница артистки рассказала, как испугалась, когда однажды утром не смогла пошевелить конечностями. Также девушка почувствовала, что у нее онемела половина лица – она даже не могла говорить. Супруг быстро отвез Анну Бузову в ближайшую клинику, где ей оказали медицинскую помощь. Сестра певицы отметила, что ей было очень страшно в тот момент.

ПО ТЕМЕ

Бузова вышла на связь после перенесенного инсульта

У Бузовой случился инсульт

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сейчас бизнес-леди проходит реабилитацию. Девушка находится в больнице, где с ней занимаются врачи. По словам блогера, самое сложно время для нее – это вечер. Когда заканчиваются процедуры, а спать еще совсем не хочется, она начинает тосковать по родным и друзьям. Анна буквально воет от одиночества в больничной палате.

Сестра Ольги Бузовой отметила, что мечтает как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Однако пока неясно, как долго продлится восстановление. Предпринимательница заявила, что после случившегося начала больше ценить жизнь и поняла, что не нужно переживать по пустякам.

Мать Ольги и Анны Бузовых работает врачом и ей безумно тяжело говорить о том, что пережила младшая дочь. По словам женщины, еще неясно, какие осложнения понесет за собой инсульт, нужно ждать конца реабилитации.

Автор: 25 ноября 2020, 13:27 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
Украинский политик призвал не надеяться на мир в Донбассе при Зеленском
Эксперт: Режим Лукашенко обречен без интеграции с Россией

Шоу-бизнес

"Грудь выросла или купальник сел": балетная кикимора Волочкова вывалила свои ласты
Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!
"Почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка
Волочкова раскрыла имя молодого любовника

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Бузова получит гроши: Авербух урезал гонорары в "Ледниковом периоде" из-за эпидемии коронавируса

Авербух платит артистам как может
Шоу-бизнес

Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате

Девушка страдает

Шоу-бизнес

Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!

Поклонники в шоке от увиденного
Шоу-бизнес

"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами

В 13 лет рост звезды был уже 178 сантиметров

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+