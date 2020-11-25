Перенесшая инсульт Бузова взвыла от одиночества в больничной палате

Родственница артистки рассказала, как испугалась, когда однажды утром не смогла пошевелить конечностями. Также девушка почувствовала, что у нее онемела половина лица – она даже не могла говорить. Супруг быстро отвез Анну Бузову в ближайшую клинику, где ей оказали медицинскую помощь. Сестра певицы отметила, что ей было очень страшно в тот момент.
Сейчас бизнес-леди проходит реабилитацию. Девушка находится в больнице, где с ней занимаются врачи. По словам блогера, самое сложно время для нее – это вечер. Когда заканчиваются процедуры, а спать еще совсем не хочется, она начинает тосковать по родным и друзьям. Анна буквально воет от одиночества в больничной палате.
Сестра Ольги Бузовой отметила, что мечтает как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Однако пока неясно, как долго продлится восстановление. Предпринимательница заявила, что после случившегося начала больше ценить жизнь и поняла, что не нужно переживать по пустякам.
Мать Ольги и Анны Бузовых работает врачом и ей безумно тяжело говорить о том, что пережила младшая дочь. По словам женщины, еще неясно, какие осложнения понесет за собой инсульт, нужно ждать конца реабилитации.
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