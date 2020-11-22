Бузова вышла на связь после перенесенного инсульта

32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова перенесла инсульт. Младшая сестра певицы Ольги Бузовой рассказала поклонникам о своем состоянии.



На прошлой неделе Анна Бузова перенесла приступ скачка высокого давления. Девушка почувствовала резкую слабость, у нее пропала речь, лицо стало ассиметричным, чувствительность правой руки исчезла, шевелить ногой не получалось. При этом она все осознавала.

Врачи диагностировали у девушки инсульт. Причины произошедшего до сих пор не известны, ведь возраст у Анны не такой уж большой, на здоровье она не жаловалась, а инсульту обычно подвержены люди после 50-ти и с большой массой тела.

Узнав о случившемся, старшая сестра Ольга Бузова бросилась поддержать родственницу. "Моя маленькая, но сильная девочка, мы вместе со всем справимся", – написала Ольга Бузова.

Мать Анны, Ирина, сообщила, что после инсульта у нее остались кое-какие последствия. Однако подробности состояния дочери она не раскрыла. Однако она рассказала, что Анну не выпишут в ближайшее время.

Сейчас Анна восстанавливает здоровье. Она сообщила своим подписчикам в "Инстаграм", что ей уже значительно лучше. Бузова поблагодарила всех за поддержку и добрые слова.

