Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Пятница
27 ноября
Лента новостей
19:00
В Москве из-за окровавленного двигателя отложили вылет самолета
18:48
Под венец собралась? Проскурякова в белом платье сверкнула роскошным декольте
18:42
Лукашенко обнародовал сводки от КГБ из Европы
18:31
В Красноярске обнаружили забетонированный в подвале труп
18:21
Политолог предупредил о подготовке Турции к войне с Россией
17:59
Финалисты "Цифрового прорыва" поборются за звание лучших
17:40
Обвиняемой в вымогательстве судье из программы "Дела семейные" вынесли приговор
17:32
"Уж какая есть": вышедшая из бани Пугачева шокировала народ
17:22
"Я был раздавлен": Шепелев получил удар под дых
17:10
Пьяного внука советского генерала задержали за ложное сообщение о теракте
16:52
Звезда сериала "Клон" оказалась на дне из-за проблем с наркотиками
16:46
Жена звезды "Кадетства" родила со страшным диагнозом
16:31
Шоу с участием шарлатанов: ведущий о грязном закулисье "Битвы экстрасенсов"
16:25
Тихановская пролила свет на контакты с Байденом
16:24
В Подмосковье вооруженный мужчина угнал машину такси
16:13
"До добра не доведет": фото Ходченковой в пижаме выложил в Сеть чужой мужик
16:08
Звезда Comedy Woman осталась без работы
16:03
Неудачные беременности преследуют королевскую семью Британии: Два выкидыша подряд
15:57
Политолог объяснил, почему Кремль не желает разговаривать с белорусской оппозицией
15:55
После новостей о раке жена Макарского рассказала о разводе с актером
15:50
Лукашенко обратился к белорусам с заявлением об уходе
15:47
Ведущему "Битвы экстрасенсов" грозит уголовное дело
15:36
"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
15:24
Лукашенко ответил отказом на предложение Москвы уйти по-хорошему – политолог
15:22
Жительница Челябинска умерла после ДТП с пьяным полицейским
15:12
Друг почтил память скончавшегося от рака Клюева: Текла кровь артиста императорских театров
15:04
"Тело выдохом трепещет": исхудавший Басков удивил своим видом
15:03
Победителя шоу "Голос" могут вышвырнуть на улицу и отобрать у него квартиру из-за долгов
14:51
Что мешает Лукашенко признать российский Крым
14:39
Россияне массово забирают из банков валюту
14:34
Звезде "Друзей" сказали "да"
14:23
Оставшаяся без концертов Ротару отказалась урезать свои гонорары: С голода помираем
14:23
В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта с восьмиклассником
14:22
Льготники и многодетные семьи могут лишиться денег из-за нового вида мошенничества
14:07
Красноярский наркодилер прятал наркотики в мандаринах
13:45
Цены на продукты в России взлетели в три раза быстрее
13:42
Россияне могут остаться без пенсий из-за нововведений
13:26
Стала известна личность молодого жениха Елены Воробей: Пара готовится к свадьбе
13:21
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:19
Безразличный кот с горящим хвостом стал самым популярным мемом 2020 года
12:59
Врач рассказал о простом способе восстановить легкие после коронавируса
12:48
"Делают все, чтобы я умерла": изувеченная жена Солнцева боится мужа и дочери
12:47
"Я поменяла его в лучшую сторону": Малахова рассказала о пороках избранника
12:44
Хочет жениться: бывший муж нашел замену Гагариной в Голливуде
12:39
Тест: Как хорошо Вы знаете Меган Маркл
12:37
Акиньшина согласилась стать суррогатной матерью для богатого чиновника
12:37
В МВД России раскрыли облик электронного паспорта
12:03
Названы самые разочаровывающие туристов города мира
11:56
Дочь променяла онкобольную Заворотнюк на элитное жилье
11:55
Украинский дипломат: Приход Байдена дает шанс вернуть Крым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
"Наглость и безобразие!": народ взбунтовался из-за памятника Кобзону в Москве
Сын Джигарханяна боится рождения наследника от замороженной спермы отца
Политолог: Москва настаивает на немедленном начале смены власти в Белоруссии
Напряжение усилится: Лукашенко умудрился поссориться с церковью
"Ублюдка в подоле принесешь?!": мать отчитала решившую рожать от спермы Джигарханяна Кравец
Шоу-бизнес

"Уж какая есть": вышедшая из бани Пугачева шокировала народ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
71-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников внешним видом. На этот раз она показала свежее фото без ретуши, на котором предстала без косметики.
прочитано 1450 раз

У Аллы Пугачевой банный день. В своем "Инстаграм" Примадонна выложила фото, на котором предстала без косметики, посвежевшая и помолодевшая. "С легким паром!" – написала певица.

ПО ТЕМЕ

"На пенсии балдеет": Алла Пугачева нашла себе новую подработку

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Поклонники сделали комплимент Алле Борисовне за ее прекрасный и позитивный вид. Однако не все поверили в то, что фото не было отретушировано. Многие были шокированы тем, как молодо она выглядит. Часто фолловеры пишут Пугачевой, что она маскирует морщины и другие признаки старения.

"Вот не пойму, зачем выкладывать зафотошопленное фото напрочь?Ну в чем смысл? Ну вроде не бедная, чтобы лайки собирать. Выложи уж какая есть", – отметила подписчица.

Стоит отметить, что все члены звездного семейства часто фигурируют в соцсетях. Максим Галкин активно делится с поклонниками фото и видео детей и жены.

Недавно супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин показал в своем "Инстаграм", какую домашнюю выставку они организовали с детьми. Алла Пугачева выступила в роли ведущей, Максим Галкин снимал происходящее на видео, а дети артистов Лиза и Гарри были художником и продюсером. Дети разрезали ленточку, и Алла Пугачева торжественно объявила об открытии выставки.

Подписчики высоко оценили мастерство детей, а звездных родителей похвалили за уникальные методы воспитания и творческий подход.

В этом году дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс. Близняшки Лиза и Гарри учатся в престижной школе в Подмосковье. За их учебу семья платит по 160 тысяч рублей в месяц.

Автор: 27 ноября 2020, 17:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
В 71 год понятно как выглядит женщина (чуть лучше или....). НО! за 70..... Пугачевой хочется быть чуть моложе... ну и пусть.
1

Популярные темы форума

Политика

Что мешает Лукашенко признать российский Крым
Украинский дипломат: Приход Байдена дает шанс вернуть Крым
Лукашенко заподозрили в намерении присоединить Белоруссию к России
Трамп пообещал покинуть Белый дом при одном условии

Шоу-бизнес

Шоу с участием шарлатанов: ведущий о грязном закулисье "Битвы экстрасенсов"
"До добра не доведет": фото Ходченковой в пижаме выложил в Сеть чужой мужик
Звезда Comedy Woman осталась без работы
Неудачные беременности преследуют королевскую семью Британии: Два выкидыша подряд

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Дочь променяла онкобольную Заворотнюк на элитное жилье

Она скоро уедет

Шоу-бизнес

"Брак оказался бракованный": стало известно о внезапном разводе Гузеева и звезды "Интернов"

Семья разрушилась на глазах
Шоу-бизнес

Вдова Баталова раскрыла бессовестную ложь Дрожжиной и Цивина о Михалкове

Гитана Леонтенко в шоке от поведения бывших друзей
Шоу-бизнес

Купивший место на кладбище Певцов заговорил о своей смерти

Артист записал видеообращение

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео
Сын Марадоны оказался на грани после новости о смерти отца
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+