"Уж какая есть": вышедшая из бани Пугачева шокировала народ

У Аллы Пугачевой банный день. В своем "Инстаграм" Примадонна выложила фото, на котором предстала без косметики, посвежевшая и помолодевшая. "С легким паром!" – написала певица.
Поклонники сделали комплимент Алле Борисовне за ее прекрасный и позитивный вид. Однако не все поверили в то, что фото не было отретушировано. Многие были шокированы тем, как молодо она выглядит. Часто фолловеры пишут Пугачевой, что она маскирует морщины и другие признаки старения.
"Вот не пойму, зачем выкладывать зафотошопленное фото напрочь?Ну в чем смысл? Ну вроде не бедная, чтобы лайки собирать. Выложи уж какая есть", – отметила подписчица.
Стоит отметить, что все члены звездного семейства часто фигурируют в соцсетях. Максим Галкин активно делится с поклонниками фото и видео детей и жены.
Недавно супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин показал в своем "Инстаграм", какую домашнюю выставку они организовали с детьми. Алла Пугачева выступила в роли ведущей, Максим Галкин снимал происходящее на видео, а дети артистов Лиза и Гарри были художником и продюсером. Дети разрезали ленточку, и Алла Пугачева торжественно объявила об открытии выставки.
Подписчики высоко оценили мастерство детей, а звездных родителей похвалили за уникальные методы воспитания и творческий подход.
В этом году дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс. Близняшки Лиза и Гарри учатся в престижной школе в Подмосковье. За их учебу семья платит по 160 тысяч рублей в месяц.
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