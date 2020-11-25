Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Вторник
24 ноября
Лента новостей
02:17
Полуголые Тарасов и Костенко развалились в снегу на лужайке
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 ноября 2020 года
23:31
Выводы о COVID-19: как изменилось поведение пациентов за время карантина
21:50
В России запущен профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты"
21:49
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
21:47
Страшное горе: коронавирус стремительно пожирает легкие отца Карауловой
21:27
Что нужно делать переболевшим COVID-19
21:26
В России пройдет открытый урок "Большая перемена": больше, чем конкурс"
21:22
На Сахалине пенсионер напал с ножом на женщин 3 раза за день
20:18
В Новосибирске хотят залить большой каток в форме фаллоса
19:54
Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
19:47
В Башкирии в крови пострадавшего в ДТП ребенка нашли алкоголь
19:44
Дана Борисова влезла в скандал с сыном Яны Рудковской
19:16
Меган Маркл и принцу Гарри пришлось изменить планы из-за коронавируса
19:14
В Иванове поймали надругавшегося над ребенком извращенца
19:10
"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
18:41
Совфед назвал процент увеличения пенсий в 2021 году
18:29
Бородина пожаловалась на истерики дочери: Стараюсь не сильно реагировать
18:18
В Подмосковье задержали банду автоугонщиков
18:01
Сын Рудковской проходил медэкспертизу после грязной лжи о его болезни
17:47
Украинский политик призвал не надеяться на мир в Донбассе при Зеленском
17:44
Как получать стаж для пенсии уже с 14 лет
17:35
Звезда сериала "День рождения Буржуя" готовится стать бабушкой
17:27
В Москве обнаружили труп знаменитого актера
17:14
Взявший детей в заложники под Петербургом мужчина вышел к полиции
17:08
На сына Анфисы Чеховой навели порчу: Солик заболевает
17:02
Визажист изуродовал красавицу Кейт Миддлтон
16:56
Эксперт: Режим Лукашенко обречен без интеграции с Россией
16:48
"Для Миши это будет ударом": жена Ефремова подала на развод
16:26
Возлюбленный Бузовой получил серьезную травму
16:22
По стопам Дзюбы? Тарзану угрожают новым сливом в Сеть
16:22
Здоровье Елизаветы II оказалось под угрозой
16:17
Видео с пьяной белкой стало сенсацией
15:59
Забравшим маткапитал из ПФР россиянам грозит потеря денег
15:47
"Верните Ольгу!": Певцов напугал фотографией почерневшей жены
15:43
"Подрался за бабушку в гей-клубе": побитый Прилучный впервые заговорил о потасовке
15:35
Роспотребнадзор: Вакцинация не защищает человека от встречи с COVID-19
15:33
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
15:33
Проект нового федерального бюджета прошел второе чтение в Думе
15:32
Семенович врезала Шепелеву за Фриске: Вначале она была счастлива, а потом...
15:29
Мошенники обманом выманили у жительницы Подмосковья 350 тысяч рублей
15:28
Обидчиков сына Рудковской сдали полиции за мерзкую ложь
15:15
Вертинская едва не покончила с собой из-за романа Кончаловского
15:12
"Люблю тебя!": Малинин откровенно об отношениях с балериной
15:05
Кинул через плечо: Джиган за секунды отправил обнаглевшего Тимати в нокдаун на ринге
14:56
Школьница родила ребенка во время опорожнения на унитазе
14:37
Есть погибший: на северо-западе Москвы столкнулись две машины
14:31
Алибасов намерен отсудить квартиру у Федосеевой-Шукшиной ради будущего ребенка
14:23
"Просто скройся": Лопес шокировала поклонников внешним видом
14:22
"Десятилетия одно и то же": Антонов выступил с критикой традиционных "голубых огоньков"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
Шоу-бизнес
Полуголые Тарасов и Костенко развалились в снегу на лужайке

Полуголые Тарасов и Костенко развалились в снегу на лужайке

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/tarasov23
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко любят проводить время вместе. Периодически супруги выбираются на отдых без дочерей. На этот раз они отправились в баню.
прочитано 117 раз

В личном блоге футболист поделился видео, на котором веселится вместе с женой. Вероятно, после очередного захода в сауну с вениками ребята решили остудиться, а на улице как раз пошел снег. Знаменитости выбежали из бани в одном белье и легли на заснеженную лужайку.

ПО ТЕМЕ

"Названивают бабы": Костенко взвыла из-за атаки на Тарасова

"Включал клипы Бузовой": Тарасов о страшных пытках на футбольных сборах

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Вот такие мы веселые родители – сегодня отдохнули без деток: попарились, поморозились", – рассказала Анастасия Костенко в личном блоге. Также девушка напомнила поклонникам, что скоро должен выйти новый выпуск программы "Ак Барс Шоу", в котором она выступает ведущей.

Как оказалось, многие до сих пор не приняли супругу Дмитрия Тарасова в статусе диктора – периодически звезда получает гневные сообщения от подписчиков. Анастасия Костенко отметила, что не понимает, зачем хейтеры до сих пор читают нее, если она им так не нравится. Девушка посоветовала всем недоброжелателям отправиться к психологу, чтобы разобраться в своих проблемах.

Напомним, ранее Анастасия Костенко подала на алименты. Теперь Дмитрий Тарасов выплачивает законной жене пособия на двоих детей. Как оказалось, это было сделано для того, чтобы первая супруга футболиста не могла претендовать увеличение суммы алиментов для старшей дочери.

Автор: 25 ноября 2020, 02:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого Тарасов променял Бузову

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
Украинский политик призвал не надеяться на мир в Донбассе при Зеленском
Эксперт: Режим Лукашенко обречен без интеграции с Россией
Российский депутат: Приход Байдена сулит Лукашенко большие проблемы

Шоу-бизнес

Страшное горе: коронавирус стремительно пожирает легкие отца Карауловой
Дана Борисова влезла в скандал с сыном Яны Рудковской
Меган Маркл и принцу Гарри пришлось изменить планы из-за коронавируса
"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Что убитая горем вдова положила в гроб к Джигарханяну

Новые подробности похорон
Шоу-бизнес

"Очень обострился конфликт": Хазанов откровенно о проблемах с любимым партнером

Что случилось у артиста
Шоу-бизнес

Кудрявцева спровоцировала волну критики в адрес Бузовой: Человек-бревно

Народ указал на бездарность поп-дивы

Шоу-бизнес

Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком

Друзья беспокоятся за актрису

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+