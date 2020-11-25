Полуголые Тарасов и Костенко развалились в снегу на лужайке

В личном блоге футболист поделился видео, на котором веселится вместе с женой. Вероятно, после очередного захода в сауну с вениками ребята решили остудиться, а на улице как раз пошел снег. Знаменитости выбежали из бани в одном белье и легли на заснеженную лужайку.
"Вот такие мы веселые родители – сегодня отдохнули без деток: попарились, поморозились", – рассказала Анастасия Костенко в личном блоге. Также девушка напомнила поклонникам, что скоро должен выйти новый выпуск программы "Ак Барс Шоу", в котором она выступает ведущей.
Как оказалось, многие до сих пор не приняли супругу Дмитрия Тарасова в статусе диктора – периодически звезда получает гневные сообщения от подписчиков. Анастасия Костенко отметила, что не понимает, зачем хейтеры до сих пор читают нее, если она им так не нравится. Девушка посоветовала всем недоброжелателям отправиться к психологу, чтобы разобраться в своих проблемах.
Напомним, ранее Анастасия Костенко подала на алименты. Теперь Дмитрий Тарасов выплачивает законной жене пособия на двоих детей. Как оказалось, это было сделано для того, чтобы первая супруга футболиста не могла претендовать увеличение суммы алиментов для старшей дочери.
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