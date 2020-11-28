Раздетая Асмус с бутылкой водки в руках всполошила народ

Накануне в социальных сетях появилось скандальное видео. На кадрах отчетливо видно, как всеми известная Кристина Асмус разгуливает по вечернему городу в непристойном виде. Образ "пьяной невесты" дополнила бутылка водки и потрепанный чемодан. Неужели развод с Харламовым повлиял на психическое состояние актрисы? прочитано 125 раз Звезда киноленты "Текст" лично опубликовала в "Инстаграм" спорный видеоролик. Мало того, что Кристина Асмус появилась в красном купальнике на морозе, так она еще и бутылку крепкого напитка захватила с собой. ПО ТЕМЕ Похудел и отпустил бороду: Гарик Харламов шокировал преображением рядом с новой возлюбленной Кристина Игоревна Асмус актриса Гарик Харламов актер, телеведущий Возбужденные поклонники сразу же начали гадать, в съемках какого фильма актриса принимает участие. Нашлись и те, кто предположил, что Кристина давным-давно нигде не снимается и пытается пережить громкий разрыв с бывшим супругом. "А как проходит ваш вечер пятницы?", – уточнила Асмус. Выяснилось, что артистка опубликовала кадры, сделанные на съемках комедийной кинокартины "Булки". К слову, сценаристы и режиссеры пророчат успех фильму и выход на экраны кинотеатров в следующем году. Согласно сюжету, Кристина Асмус должна играть девушку, которая сразу же после свадьбы столкнулась с изменой возлюбленного. Кинокартина приобретает новую развязку только после того, как главная героиня страшно напивается и приходит в себя на Шри-Ланке. По иронии судьбы, девушка начинает жизнь с нуля – без документов и денег. Остается только гадать, связана ли сюжетная линия героини "Булок" с личной историей Кристины Асмус. Поговаривали, что измены тоже сыграли свою роль в расставании артистов.

ФОТОРЕПОРТАЖ Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус